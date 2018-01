S&P Dow Jones Indices annonce des modifications aux indices canadiens S&P/TSX







TORONTO, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones Indices apporteront des modifications aux indices suivants par suite de l'analyse annuelle de l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX et par suite des résultats des analyses semestrielles de l'indice de revenu plafonné REIT S&P/TSX et de l'indice de dividende élevé composé à faible volatilité S&P/TSX. Ces modifications entreront en vigueur le jeudi 1er février 2018 avant l'ouverture des marchés.

Indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX

Analyse annuelle de l'indice de janvier 2018

AJOUTS Symbole Émission CUSIP EQB Equitable Group Inc. 294505 10 2 ONEX Onex Corporation SV 68272 K 10 3 OTEX Open Text Corporation 683715 10 6 PKI Parkland Fuel Corporation 70137T 10 5 PBH Premium Brands Holdings Corporation 74061A 10 8 SES Secure Energy Services Inc. 81373C 10 2 TIH Industries Toromont Ltée 891102 10 5 RNW TransAlta Renewables Inc. 893463 10 9 RETRAITS Symbole Émission CUSIP BEI.UN Boardwalk REIT 096631 10 6 CMG Computer Modelling Group Ltd 205249 10 5 ESI Ensign Energy Services Inc. 293570 10 7 FCR First Capital Realty Inc. 31943 B 10 0 IGM Société financière IGM Inc. 449586 10 6 NVU.UN Northview Apartment REIT 667185 10 2 PSI Pason Systems Inc. 702925 10 8 RCI.B Rogers Communications Inc. B NV 775109 20 0 RUS Métaux Russel inc. 781903 60 4 SCL Shawcor Ltd. 820439 10 7 WJA Westjet Airlines Ltd. Actions ordinaires 960410 50 4

Indice de revenu plafonné REIT S&P/TSX

Analyse semestrielle de l'indice de janvier 2018



AJOUTS Symbole Émission CUSIP KMP. UN Killam Apartment REIT 49410M 10 2

Indice de dividende élevé composé à faible volatilité S&P/TSX

Analyse semestrielle de l'indice de janvier 2018

AJOUTS Symbole Émission CUSIP BNS La Banque de Nouvelle-Écosse 064149 10 7 BIP. UN Brookfield Infrastructure Partners L.P. G16252 10 1 CHR Chorus Aviation Inc. 17040T 30 0 ENB Enbridge Inc. 29250N 10 5 GWO Great-West Lifeco Inc. 39138C 10 6 KEY Keyera Corp. 493271 10 0 RETRAITS Symbole Émission CUSIP CGX Cineplex Inc. 172454 10 0 ECI EnerCare Inc. 29269C 20 7 GEI Gibson Energy Inc. 374825 20 6 ITP Le Groupe Intertape Polymer Inc. 460919 10 3 MG Magna International Inc. 559222 40 1 NA Banque Nationale du Canada 633067 10 3

S&P Dow Jones Indices

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500MD et le Dow Jones Industrial AverageMD. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com .

