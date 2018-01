Hainan Airlines lancera un vol Vancouver-Tianjin-Shenzhen le 25 mai







HAIKOU, Chine, le 24 janvier 2018 /CNW/ - Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») prévoit lancer le 25 mai une nouvelle liaison entre Vancouver, Tianjin et Shenzhen. Après le lancement des vols Toronto-Beijing et Calgary-Beijing, ce nouveau service est le troisième que propose Hainan Airlines entre le Canada et la Chine. Il s'agit aussi du 15e vol du transporteur aérien à destination des États-Unis et du Canada.

En cette année 2018, l'Année du tourisme Canada-Chine, comme il a été proclamé, le lancement de ce nouveau service donnera une ampleur marquée à la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme. Qui plus est, l'année 2018 marque aussi le 10e anniversaire du premier vol de Hainan Airlines en partance pour l'Amérique du Nord. Au cours des dix dernières années, son réseau de lignes aériennes, couvrant l'Amérique du Nord, a connu un développement rapide. Outre des liaisons directes à destination et en provenance du Canada, Hainan Airlines compte également 12 services reliant des villes des États-Unis, notamment Los Angeles, Las Vegas, Seattle, San Jose, Chicago, Boston et New York, ainsi que des grandes villes de Chine.

Hainan Airlines, l'un des dix principaux transporteurs aériens SKYTRAX, offrira sur la liaison Vancouver-Tianjin-Shenzhen le même niveau de service cinq étoiles que sur toutes ses autres liaisons. À tout prendre, l'offre de vols de Hainan Airlines a de quoi inciter les voyageurs à vouloir atteindre bien d'autres destinations attrayantes.

Faites voler vos rêves (Fly Your Dreams). Pour tout complément d'information, veuillez composer le +86-898-95339 (téléassistance 24 h sur 24, tous les jours) ou consulter le site Web officiel de Hainan Airlines à l'adresse www.hainanairlines.com.

Horaire des vols Shenzhen-Tianjin-Vancouver ((toutes les heures indiquées sont en heure locale) :

No du vol Avion Vols hebdomadaires Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU7960 Airbus 330 Lundi et vendredi Vancouver 11h30 14h15 +1 Tianjin HU7960 Airbus 330 Mardi et samedi Tianjin 16h45 19h45 Shenzhen HU7959 Airbus 330 Lundi et vendredi Shenzhen 7h25 10h25 Tianjin HU7959 Airbus 330 Lundi et vendredi Tianjin 13h25 9h30 Vancouver Remarque : Veuillez confirmer les horaires exacts des vols sur le site Web officiel de Hainan Airlines; ceux-ci sont sujets à modification en raison d'un grand nombre de facteurs.

