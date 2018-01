Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soulignera la nouvelle vision de Postes Canada







OTTAWA, le 24 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Beauséjour fera une annonce importante au nom du gouvernement du Canada et présentera une nouvelle vision de Postes Canada.

Date : 25 janvier 2018 Heure : 15 h (HNA) Endroit: Édifice public Dominion

1081, rue Main

Moncton (Nouveau-Brunswick)

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

