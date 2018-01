La première manifestation animale au monde : des chiens protestent devant le siège des Nations Unies







NEW YORK, January 24, 2018 /PRNewswire/ --

- Les animaux manifestent pour soutenir la campagne de The Body Shop et de Cruelty Free International, dont l'objectif est de bannir les tests sur les animaux à l'échelle mondiale dans le secteur des cosmétiques -

- La campagne demande aux Nations Unies de mettre fin à une pratique qui fait encore souffrir près de 500 000 animaux chaque année à travers des expérimentations cruelles et obsolètes -

- The Body Shop et Cruelty Free International lancent un appel à toutes les entreprises qui ne testent pas sur les animaux à soutenir leur campagne -

La première manifestation animale au monde a eu lieu aujourd'hui devant le siège des Nations Unies à New York.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633116/UN_Dogs.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633118/UN_Animal_Protest.jpg )

La manifestation, qui rassemblait 8 chiens de races et de tailles différentes, a été organisée dans le cadre de Forever Against Animal Testing, une campagne conjointe de l'entreprise internationale de cosmétiques The Body Shop et de l'organisme chef de file qui oeuvre pour mettre fin aux expérimentations animales, Cruelty Free International. Les chiens sont descendus dans la rue avec des banderoles, des bandanas et des bannières miniatures pour manifester leur soutien.

The Body Shop et Cruelty Free International ont été rejoints par l'éminent photographe d'animaux domestiques @TheDogist, qui a précédemment soutenu la campagne au Canada et aux États-Unis, et le chien « mascotte » d'Instagram @louboutinanyc.

La manifestation avait pour but de mettre en avant le fait choquant que 80 % des pays dans le monde n'ont toujours pas de loi interdisant l'expérimentation animale sur les produits cosmétiques. Le second objectif était d'encourager les clients à soutenir la campagne en signant la pétition internationale sur http://www.foreveragainstanimaltesting.com.

Dès que la pétition aura atteint les 8 millions de signatures, The Body Shop et Cruelty Free International la présenteront aux Nations Unies, demandant une convention internationale bannissant l'expérimentation animale sur les cosmétiques afin de protéger des millions d'animaux dans le monde. La semaine dernière, les deux organisations ont déjà rencontré des responsables de l'ONU pour faire avancer les discussions à ce sujet.

Ayant réuni 4,1 millions de signatures au cours des six derniers mois, cette pétition est désormais la plus imposante jamais réalisée contre l'expérimentation animale dans le secteur de la beauté. The Body Shop et Cruelty Free International invitent toutes les entreprises opposées aux tests sur les animaux à s'engager et à soutenir la campagne, et organisent des actions pour aider d'autres entreprises et leurs employés à y participer à leur tour.

En septembre 2017, la société The Body Shop a été acquise par Natura auprès du groupe L'Oréal. Natura est une entreprise multinationale de cosmétiques garantie « sans cruauté animale », cotée au Brésil et certifiée B Corp. Natura et Aesop, les nouvelles sociétés soeurs de The Body Shop, ont officiellement soutenu la campagne aujourd'hui.

Jessie Macneil-Brown, Directrice des Campagnes Internationales chez The Body Shop, déclare : « The Body Shop croit passionnément au bien-être des animaux et est convaincu qu'aucun animal n'a besoin de souffrir au nom de la beauté. Nous avons organisé une manifestation animale avec des chiens car ils ont été pour nous un puissant symbole pendant notre campagne Forever Against Animal Testing, représentant notre relation avec les animaux et nous connectant avec nos plus fervents supporters à poils « sans cruauté animale ». Cette manifestation unique est le symbole de notre immense ambition de mettre fin aux tests sur les animaux à l'échelle planétaire. Nous encourageons maintenant chaque personne, chaque entreprise et chaque gouvernement à rejoindre notre campagne afin de nous aider à finir ce que nous avons commencé. »

Michelle Thew, PDG de Cruelty Free International, ajoute : « La manifestation d'aujourd'hui envoie un message puissant aux consommateurs et aux marques du monde entier : nous avons besoin de leur soutien. Nous avons fait d'énormes progrès vers notre objectif qui est de bannir les expérimentations animales dans l'industrie des cosmétiques, mais il reste encore du travail à faire. Nous voulons voir toutes les entreprises opposées aux tests sur les animaux affirmer leur soutien et encourager leurs clients à en faire de même. »

Elias Friedman, photographe de @TheDogist, affirme : « Depuis son lancement, j'ai soutenu la campagne Forever Against Animal Testing de The Body Shop et c'est fantastique d'être ici chez moi à New York pour la toute première manifestation animale devant les Nations Unies. Les chiens protestataires représentent tous les animaux et nous rappellent pourquoi les expérimentations animales doivent être bannies une bonne fois pour toutes dans le secteur des cosmétiques. »

À propos des photos

Les photos ont été prises à 10h00 EDT (de l'est), à New York, en présence de dresseurs de chiens professionnels et de vétérinaires. Des soins de la plus haute qualité ont été prodigués aux animaux participants et Rational Animal ainsi que Cruelty Free International se sont consultés pour veiller à ce que la manifestation soit organisée de manière à n'occasionner aucun désagrément pour le bien-être des animaux.

À propos de The Body Shop

Fondée en 1976 à Brighton en Angleterre par Anita Roddick, The Body Shop est une marque de beauté internationale. The Body Shop a toujours agit de de façon différente et audacieuse dans le monde en offrant des produits de soins de la peau, de soins capillaires et de maquillage de haute qualité, inspirés par la nature et en produisant de manière éthique et responsable. The Body Shop a été le précurseur de la philosophie selon laquelle il est possible de faire du commerce tout en faisant le bien autour de soi, une conviction qui est toujours la force directrice de la marque. The Body Shop compte désormais plus de 3 000 magasins répartis dans plus de 60 pays.

À propos de Cruelty Free International :

Cruelty Free International est l'organisation mondiale la plus importante en matière de lutte contre les tests sur les animaux. Cruelty Free International aspire à créer un monde où personne ne souhaite ou n'estime que l'expérimentation animale soit nécessaire. Étant également l'une des organisations de protection des animaux les plus anciennes et les plus respectées au monde, elle fait largement figure d'autorité sur toute ce qui concerne les expérimentations animales et est souvent consultée par des gouvernements, des médias, des entreprises et des organismes officiels pour leur fournir des conseils et une opinion d'expert.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 17:12 et diffusé par :