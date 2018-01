Spin Master remporte quatre récompenses prestigieuses dont le prix du fournisseur de l'année 2017 aux UK Toy of the Year Awards







TORONTO, January 24, 2018 /PRNewswire/ --

Spin Master Corp. (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com), une société internationale de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants, continue de bénéficier d'une reconnaissance mondiale de la part de l'industrie pour ses produits hautement novateurs tels que ceux présentés devant la British Toy & Hobby Association et la Toy Retailers Association le 23 janvier 2018.

Spin Master a remporté quatre récompenses très convoitées des UK Toy and Supplier of the Year Awards (prix récompensant les jouets et fournisseurs de l'année au Royaume-Uni) : le prix Collectible of the Year (jouet à collectionner de l'année) pour Hatchimals CollEGGtiblestm, le prix Doll of the Year (poupée de l'année) pour Luvabellatm, le prix Pre-School Toy of the Year (jouet préscolaire de l'année) pour PAW Patrol® Basic Vehicle, et le prestigieux prix Supplier of the Year (fournisseur de l'année).

Hedley Barnes, directeur général pour l'Europe du Nord, a déclaré au sujet du succès de Spin Master : « Nous sommes ravis d'avoir décroché ces quatre récompenses lors d'une manifestation aussi prestigieuse au sein de notre industrie. Le salon du jouet marque non seulement la fin d'une année réussie, mais également le début d'une nouvelle. Nous avons hâte de présenter notre portefeuille de produits pour 2018. »

Les récompenses de cette année succèdent aux victoires de Spin Master aux UK Toy of the Year de 2017 suivantes : Toy of the Year (jouet de l'année) pour Hatchimals, Licensed Toy of the Year (joué franchisé de l'année) pour PAW Patrol et Preschool Toy of the Year (jouet préscolaire de l'année) pour PAW Patroller.

« Spin Master se concentre sur la fabrication de jouets qui captivent l'imagination des enfants », a déclaré Ben Gadbois, président mondial et directeur de l'exploitation de Spin Master. « Ces prix récompensent le travail de notre équipe exceptionnelle qui apportent constamment un souffle d'innovation à notre portefeuille de marques et de produits. C'est un grand honneur d'être reconnu comme fournisseur de l'année parmi les leaders de notre industrie et nous acceptons ces récompenses avec grand plaisir ».

Ce palmarès est annoncé quelques semaines avant US Toy Fair (foire américaine du jouet), qui aura lieu à New York du 17 au 20 février 2018. Spin Master a été nommée pour neuf Toy of the Year Awards décernés par la US Toy Industry Association et cinq Women in Toys Wonder Women Awards.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com) est une société de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences de brevets et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement novateurs. Spin Master est renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Meccano® et les jouets de l'année 2017 Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2005, Spin Master a été nommée 92 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) par la Toy Industry Association (TIA) et a été récompensée 25 fois dans diverses catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année (un meilleur palmarès que tous ses concurrents). À ce jour, Spin Master a produit six séries télévisées. On peut citer le succès en 2007 de Bakugan Battle Brawlers et celui de PAW Patrol, diffusé actuellement dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde. Spin Master emploie plus de 1 500 personnes dans le monde avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Viêt Nam et en Australie.

Médias : Caroline Fosbury, + 44-07973-318973, mediarelations@spinmaster.com

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 16:39 et diffusé par :