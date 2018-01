Intelligence artificielle - Québec se réjouit de la nomination du chercheur Geoffrey Gordon à Microsoft Montréal







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le géant de l'informatique Microsoft a annoncé que le réputé chercheur américain en intelligence artificielle Geoffrey Gordon s'établira à Montréal pour joindre les rangs du laboratoire de recherche montréalais de Microsoft en tant que directeur de recherche. L'expertise de M. Gordon, acquise notamment à la Carnegie Mellon University, l'une des écoles d'informatique les plus prestigieuses au monde, profitera assurément aux centres de recherche montréalais.

Rappelons qu'en janvier 2017, lors du Forum économique mondial de Davos, Microsoft avait annoncé le versement, sur une période de cinq ans, de 6 millions de dollars à l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA), de l'Université de Montréal, et de 1 million de dollars à l'Université McGill, afin d'appuyer la recherche en intelligence artificielle.

Actuellement à Davos, pour représenter le gouvernement du Québec, la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, se réjouit de cette annonce positive pour le développement de l'intelligence artificielle à Montréal.

Citation :

« Cette annonce témoigne de la capacité du Québec à attirer les meilleurs talents à l'échelle mondiale. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que le gouvernement du Québec accueille le nouveau directeur de recherche de Microsoft Montréal, M. Geoffrey Gordon. Ce chercheur est une sommité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je suis convaincue que son savoir-faire, tout comme la renommée des centres de recherche québécois et de la grappe québécoise en intelligence artificielle, pourra consolider la position du Québec parmi les sociétés numériques les plus innovantes et compétitives du monde. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

En mai dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la mise sur pied d'un comité d'orientation qui élaborera un plan stratégique menant à la création de la grappe québécoise en intelligence artificielle.

Un montant de 100 millions de dollars sera investi par le gouvernement du Québec d'ici les cinq prochaines années pour soutenir la création de cette grappe.

La mission de la grappe est d'attirer et de retenir les meilleurs talents de partout au monde et de créer un environnement d'affaires dynamique favorisant l'essor de startups, la croissance de PME du domaine des technologies de l'information et l'intégration de l'intelligence artificielle par les entreprises et organismes du Québec.

