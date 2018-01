Fonds de diversification économique de la MRC des Sources - Québec soutient la croissance des entreprises Le Versant Rouge, Les Produits Groll et Beauchemin Industriel







ASBESTOS, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme totalisant 59 962 $ aux entreprises Le Versant Rouge, Les Produits Groll et Beauchemin Industriel afin d'appuyer la réalisation de projets représentant des investissements de 152 224 $.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

L'aide gouvernementale provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, et les projets soutenus se détaillent comme suit :

Entreprises Projets Coûts Aides financières Le Versant Rouge Développement de marchés en Ontario et dans les provinces maritimes 76 250 $ 27 625 $ Les Produits Groll Développement de marchés et optimisation du site Web 37 974 $ 16 587 $ Beauchemin Industriel Développement de marchés et optimisation des opérations 38 000 $ 15 750 $ Total

152 224 $ 59 962 $

Citations :

« Le Versant Rouge, Les Produits Groll et Beauchemin Industriel, des entreprises familiales implantées chez nous depuis plusieurs années, font ma fierté. Elles constituent des cartes de visite pour notre région, et l'aide financière apportée leur permettra de consolider leurs activités sur des marchés supplémentaires. Leur rayonnement sera encore plus grand et inspirant pour d'autres entrepreneurs. Je les remercie d'ailleurs de réaliser des initiatives qui apportent vigueur et prospérité économiques à notre région. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Ces trois initiatives porteuses contribueront à l'essor et à la vitalité de l'entrepreneuriat dans la MRC des Sources. C'est l'essence même du fonds de diversification économique que notre gouvernement met à la disposition des entrepreneurs afin de dynamiser l'économie régionale et de soutenir la création de richesse au bénéfice de l'ensemble de la MRC, qui profitera des retombées des projets annoncés aujourd'hui. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Le Versant Rouge est une entreprise agroalimentaire proposant une vaste variété de produits biologiques à base de fruits, dont des gelées, des confitures et des jus.

L'entreprise Les Produits Groll fabrique à la main des pantoufles et des bottillons pour adultes et pour enfants, notamment à partir de laine de mouton et de cuirs fins.

Le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources soutient et favorise le démarrage de nouvelles entreprises, assure la croissance d'entreprises existantes et appuie des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

