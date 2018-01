Le Comité consultatif des personnes handicapées tient sa première réunion







OTTAWA, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'appuyer les personnes handicapées et les membres de leur famille en s'assurant qu'ils aient accès à l'ensemble des crédits et des prestations auxquels ils ont droit. À cet égard, l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) s'est engagée à administrer les mesures visant les personnes handicapées de façon équitable, transparente et accessible. L'ARC demeure aussi engagée à améliorer ses pratiques administratives, la qualité de ses services et la livraison de crédits et de prestations pour personnes handicapées.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a participé à la première réunion du Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH) suite à son rétablissement annoncé en novembre 2017.

La ministre Lebouthillier a profité de cette réunion pour souligner l'expertise des membres du comité et réaffirmer l'importance de considérer, par principe d'équité, l'ensemble des personnes handicapées dans les recommandations qui seront mises de l'avant. Pour sa part, le CCPH a discuté de son mandat et de ses objectifs, ainsi que des pratiques exemplaires pour mobiliser les personnes handicapées, les médecins, et les autres intervenants clés. Le comité a également discuté des lois en vigueur et des pratiques administratives de l'ARC.

À l'avenir, le CCPH renseignera l'ARC sur la façon dont les mesures fiscales peuvent mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. En outre, il examinera et formulera des commentaires au sujet des pratiques administratives de l'ARC, et formulera des recommandations sur la façon dont l'ARC peut améliorer la qualité des services offerts aux personnes handicapées. Rendre les services de l'Agence plus faciles d'accès aux personnes handicapées est un effort permanent qui profitera grandement du travail du Comité.

Citation

« Notre gouvernement est engagé à veiller à ce que tous les Canadiens reçoivent les crédits et les prestations auxquels ils ont droit. La première rencontre du Comité consultatif des personnes handicapées est une étape importante dans la réalisation de cet engagement. L'expertise de ses membres aidera l'Agence à mieux servir les Canadiens qui vivent avec un handicap ou une maladie. J'ai hâte de prendre connaissance des recommandations qui seront formulées. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits saillants

Le Comité conseillera la ministre du Revenu national et le commissaire de l'Agence sur la façon de mieux tenir compte des besoins et des attentes des personnes handicapées, dans la mesure où ils se rapportent à l'application et à l'interprétation des lois ainsi qu'aux programmes administrés par l'Agence.

Le Comité se réunira trois fois par année. La fréquence des réunions sera réexaminée périodiquement afin d'assurer le meilleur usage du temps de ses membres.

Le Comité est coprésidé par Frank Vermaeten, sous-commissaire de l'Agence, et Dre Karen R. Cohen, présidente-directrice générale de la Société canadienne de psychologie. Il comptera également 12 autres membres bénévoles, en outre des personnes handicapées, des professionnels de la santé qualifiés, des défenseurs des personnes handicapées et des collectivités autochtones et des professionnels provenant de divers domaines, comme des fiscalistes et des avocats.

