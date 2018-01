/C O R R E C T I O N de la source -- First Air/







Dans le communiqué First Air rend publique une proposition d'essor dans l'Arctique canadien, diffusé le 23 janvier 2018 par First Air sur le fil de presse de Cision, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le deuxième paragraphe: Celui-ci indiquait qu'en 2016, First Air avait transporté 19,4 millions de tonnes métriques de marchandises d'Ottawa vers l'Arctique canadien. Veuillez noter qu'il s'agissait d'une erreur et que le nombre réel est de 19,4 millions de kilos de marchandises transportées d'Ottawa vers l'Arctique canadien. Tous les autres détails et chiffres inclus dans le communiqué sont exacts. La copie complète et corrigée suit :

First Air rend publique une proposition d'essor dans l'Arctique canadien

OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - En partenariat avec l'Administration de l'aéroport d'Ottawa et Aeroterm, First Air a soumis deux demandes de financement distinctes au Fonds national des corridors commerciaux (FNCC). Ce programme du gouvernement du Canada annoncé en 2017 vise à financer les projets d'infrastructure qui aident à soutenir le flux de marchandises et de passagers dans le système de transport en réduisant les goulots d'étranglement et en abordant les problèmes de capacité. S'assurer que les collectivités du Nord du Canada bénéficient de ces importants projets d'infrastructure est l'une des principales priorités rattachées au FNCC.

First Air, une ligne aérienne exclusivement détenue par des Inuits, est un lien vital dans la chaîne d'approvisionnement du Nord; au cours de la dernière année, First Air a transporté 19,4 millions de kilos de marchandises entre Ottawa et les collectivités de l'Arctique canadien, ce qui comprend de la nourriture, le courrier postal, les fournitures médicales et d'autres biens. Étant donné la hausse anticipée de 28 % de la demande de transport de fret au cours des cinq prochaines années, First Air doit s'assurer qu'elle a la capacité de soutenir cette croissance au début et à la fin du processus

La première proposition, qui vise à combler le manque de capacité des installations de fret de First Air à Ottawa, lesquelles sont situées sur le terrain de l'Aéroport international d'Ottawa, consisterait à augmenter la capacité d'entreposage et de réfrigération du transporteur et à moderniser la technologie destinée à réduire la perte de denrées et les retards d'expédition. Dans le but de tenir compte de l'importance qu'accorde le Canada à la sécurité, cet agrandissement ferait en sorte que soient respectées les exigences du gouvernement fédéral en matière de contrôle de sécurité.

Pour soutenir ce projet, l'Administration de l'aéroport d'Ottawa propose de réaligner le chemin Alert afin de faciliter un agrandissement du hangar d'entretien actuel de First Air à l'est. Aeroterm, le partenaire de gestion des services d'expédition FedEx à Ottawa, reprendrait l'entrepôt de fret actuel de First Air pour agrandir ses propres installations.

Brock Friesen, président et chef de la direction de First Air, commente : « Nous voulons nous assurer de ne pas simplement suffire à la demande grandissante de transport de fret dans l'Arctique canadien, mais aussi de continuer à offrir le meilleur service possible. Les collectivités de l'Arctique comptent sur nous tous les jours de l'année. Nous prenons ce rôle très au sérieux, c'est pourquoi nous entendons moderniser nos installations pour optimiser le service dans le Nord. »

« En tant que principale passerelle vers l'Arctique canadien, l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa a pleinement conscience de l'importance pour First Air de pouvoir répondre à la demande croissante de mouvements de personnes et de biens vers le Nord, » déclare Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « Non seulement cette demande cadre parfaitement avec les objectifs du Fonds national des corridors commerciaux, mais elle aura une incidence notable positive sur les collectivités et les individus du Nord du Canada qui pourront profiter d'une plus grande disponibilité de marchandises et à des prix plus bas, et nous espérons que le gouvernement fédéral se prononcera en faveur de cette proposition. »

Sous réserve de l'approbation du financement de la moitié des 17,5 millions $ nécessaire à ce projet, le réalignement du chemin Alert pourrait être entrepris dès 2018 et les travaux se poursuivraient en 2020/2021 avec la construction des nouvelles installations d'entreposage de fret.

La seconde proposition distincte porte sur un projet d'agrandissement des installations de fret de First Air à Iqaluit. En tant que plaque tournante dans l'Arctique de l'Est, cet agrandissement faciliterait la distribution de marchandises dans plus de 11 petites localités du Nunavut. Cet agrandissement consisterait à construire un plus grand entrepôt pour aider à la livraison ininterrompue de fret essentiel. Cette nouvelle installation serait dotée d'un système de gestion des stocks amélioré et rendrait possible des normes d'expédition supérieures par une capacité de réfrigération rehaussée et un nouveau système d'identification par radiofréquence (IRF) des marchandises, et incorporerait dans la conception des structures une technologie écologique afin de maximiser la conservation de l'énergie.

First Air est le plus important fournisseur de services de fret auprès des collectivités arctiques; le projet proposé à Iqaluit coûterait 17 millions $ et devrait débuter en 2018 si les demandes de financement sont approuvées.

Ayant plus de 70 années d'expérience de vol à son actif, First Air est la principale ligne aérienne dans l'Arctique canadien, et assure des vols réguliers entre les collectivités du Nord et les villes d'Ottawa, de Montréal, de Winnipeg et d'Edmonton.

First Air est la propriété exclusive de la Société Makivik, qui représente les intérêts des Inuits bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

L'AAIMCO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale nationale et génère plus de 2,2 milliards $ annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

