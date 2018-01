Avis aux médias - Hommage au père Emmett Johns "Pops", Jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal deviendra un lieu de recueillement, les jeudi et vendredi, 25 et 26 janvier 2018, alors que le père Emmett Johns "Pops", y reposera en chapelle ardente. Dans le but de respecter les volontés de la famille et avec l'objectif de faciliter le travail des médias, voici quelques procédures qui seront appliquées.

Les représentants des médias auront accès au hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal à compter de 16 h jusqu'à 20 h 30 le 25 janvier et de 13 h à 18 h le 26 janvier.





Les représentants des médias devront utiliser l'entrée située au 510, rue Gosford.





Les représentants des médias devront se faire accréditer à la table des médias située dans l'entrée du hall d'honneur, en présentant une identification média. Ils devront aussi signer un registre les identifiant à leur arrivée.





Pendant la période d'ouverture du hall d'honneur de l'hôtel de ville au public, les médias auront accès à une salle de rencontre de presse et de travail. Le jeudi, le salon protocolaire 1.105 sera disponible pour les entrevues. Le vendredi, les médias pourront utiliser la salle de presse située au rez-de-chaussée.





Afin de permettre à la population de présenter ses derniers hommages au père Emmett Johns "Pops", Johns dans une ambiance de recueillement, la salle de rencontre de presse sera le seul lieu utilisé pour les entrevues ou les interventions à l'intérieur de l'hôtel de ville.





"Pops", Johns dans une ambiance de recueillement, la salle de rencontre de presse sera le seul lieu utilisé pour les entrevues ou les interventions à l'intérieur de l'hôtel de ville. Un représentant du service des communications de Dans la rue sera à la disposition des représentants des médias pour faire le lien avec les personnalités qui se présenteront au hall de l'hôtel de ville afin de faciliter leur accès pour les médias.





Les caméras de télévision et les appareils photo ne pourront être utilisés à l'intérieur du hall d'honneur de l'hôtel de ville sauf aux endroits indiqués et dans la salle de rencontres de presse.





Rappelons que le public pourra avoir accès au hall d'honneur de l'Hôtel de ville de 16 h à 21 h le jeudi 25 janvier et de 13 h à 18 h 30 le vendredi 26 janvier.





Quant aux funérailles qui auront lieu le samedi 27 janvier, à compter de 10 h 30 à la Basilique St-Patrick, située au 460 boul. René-Lévesque Ouest, les détails sur les procédures médiatiques seront communiqués dans une prochaine note, dès que les informations seront disponibles et confirmées.

Nous vous remercions de votre collaboration.

SOURCE Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 16:19 et diffusé par :