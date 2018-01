La FQM dévoile les résultats des élections à son conseil d'administration







QUÉBEC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé aujourd'hui les résultats des élections qui se sont déroulées dans sept régions du Québec afin de compléter le renouvellement de son conseil d'administration. Elle tient du même coup à les féliciter et elle remercie l'ensemble des candidats et candidates qui ont participé à la campagne électorale.

« C'est une nouvelle équipe qui embarque sur la glace pour défendre et représenter les intérêts des municipalités et des régions du Québec. Une équipe qui combine l'expérience de vétérans avec la fougue de nouvelles recrues?», a déclaré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

En effet, c'est un conseil d'administration transformé dont disposeront les municipalités locales et régionales avec 22 nouveaux administrateurs sur 43. Il faut dire qu'il y avait 19 postes vacants avant même le début du processus de renouvellement, une situation exceptionnelle.

« On a toujours besoin de sang neuf. Ce conseil d'administration est la démonstration que de nombreuses personnes ont à coeur les régions du Québec. Ces mairesses, maires, préfètes et préfets seront là pour répondre aux préoccupations de leurs collègues dispersés sur tout le territoire et les porter sur toutes les tribunes?», a conclu le président de la FQM.

La prochaine étape, l'élection d'un nouveau comité exécutif et d'un nouveau président le 1er février prochain lors de la première rencontre du conseil.

Pour connaître la liste complète des administrateurs par région, veuillez consulter le document qui se retrouve ici.

Candidates et candidats élus

Bas-Saint-Laurent

M. Martin Landry, maire d'Albertville

M. Gilbert Pigeon, maire de Saint-Eugène-de-Ladrière

M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska

Côte-Nord

Mme Micheline Anctil, mairesse de Forestville

M. Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie



Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (2 postes sur 3 en élection)

Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé

Mme Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville

Chaudière-Appalaches

M. Normand Côté, maire de Saint-Flavien et préfet de la MRC de Lotbinière

M. Jean-François Pelletier, maire de L'Islet

M. Normand Roy, maire de Saint-Éphrem-de-Beauce et préfet de la MRC de Beauce-Sartigan

M. Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

Lanaudière

Mme Audrey Boisjoily, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

M. Louis-Charles Thouin, préfet de la MRC de Montcalm

Laurentides

M. Georges Décarie, maire de Nominingue

M. André Genest, préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut

M. Steven Larose, maire de Montcalm

Montérégie (3 postes sur 4 en élection)

M. Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges

Mme Francine Morin, mairesse de Saint-Bernard-de-Michaudville et préfète de la MRC des Maskoutains

M. Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocutrice incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1000 municipalités et MRC membres.

