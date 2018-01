Invitation aux médias - Point de presse des ministres Martin Coiteux et Jean D'Amour







RIMOUSKI, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En marge d'une visite de la Friperie de l'est, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, se rendra disponible pour répondre aux questions concernant sa tournée dans le Bas-Saint-Laurent et la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Pour l'occasion, il sera accompagné du ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour.

Date : Jeudi 25 janvier 2018



Heure : 11 h 30



Lieu : Friperie de l'est 303, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest Rimouski G5L 4J9





