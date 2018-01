Fin de l'installation de nouvelles boîtes postales : le Réseau FADOQ soulagé







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ est soulagé d'apprendre que Postes Canada cesse définitivement l'installation de nouvelles boîtes postales communautaires.

« Les aînés que nous représentons seront très heureux que le courrier continue d'être livré directement à domicile, du moins dans les secteurs où les boîtes postales n'avaient pas encore été implantées », commente le président du Réseau FADOQ, Maurice Dupont.

Ce dernier rappelle que le gouvernement précédent aurait eu grand avantage à consulter la population avant de se lancer dans ce programme de conversion vers les boîtes postales communautaires. Il aurait constaté que les citoyens sont plus attachés qu'il le prétendait au service à domicile.

Des attentes pour la suite des choses

« En dépit de l'annonce d'aujourd'hui, ceux qui ont perdu ce service ne le retrouveront malheureusement pas. Des milliers de personnes vulnérables, notamment celles à mobilité réduite, ont subi les conséquences négatives de cette triste décision », ajoute M. Dupont.

Le Réseau FADOQ entend par ailleurs surveiller de près la forme que prendra l'engagement du gouvernement, qui mandate Postes Canada d'améliorer son programme d'accessibilité. Il faut s'assurer que ce programme réponde aux besoins des personnes visées.

