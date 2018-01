Près de 6,3 millions de kilogrammes (14 millions de livres) de piles usagées recyclées en 2017







L'engagement des consommateurs et la sensibilisation accrue face à l'environnement contribuent à la réussite de la mission d'Appel à Recycler depuis 22 ans sur le recyclage des piles et des batteries.

ATLANTA et TORONTO, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Appel à Recycler®, le premier et le plus important programme de gestion de recyclage des piles et des batteries à usage domestique en Amérique du Nord, a déclaré aujourd'hui que leurs partenaires, membres et sites de collecte ont recyclé près de 6,3 millions de kilogrammes (14 millions de livres) de piles et de batteries à travers le Canada et les États-Unis en 2017. Ces résultats contribuent à la mission d'Appel à Recycler de garder les piles et les batteries hors des sites d'enfouissement. À ce jour, le programme a recyclé 65 millions de kilogrammes (144 millions de livres) de piles et de batteries.

Appel à Recycler cherche à promouvoir la sensibilisation au recyclage des piles et des batteries et l'activisme grâce à ses partenariats avec les producteurs responsables, les partenaires de collectes, les municipalités et les détaillants. De nombreux facteurs ont façonné le paysage du recyclage des piles et des batteries et les efforts de collectes en 2017, y compris : la croissance du recyclage des piles et des batteries primaires aux États-Unis, une augmentation de la réutilisation des piles et des batteries (une approche respectueuse de l'environnement) et une augmentation des produits où les piles ou les batteries ne peuvent être retirées.

Aux États-Unis, les collectes de piles et de batteries rechargeables et primaires totalisent 3,6 millions de kilogrammes (8 millions de livres). Les nouvelles options de recyclage ont généré une augmentation de plus de 20 pour cent dans la collecte des piles et des batteries à usage unique. Le programme a connu une croissance suite à l'introduction d'une nouvelle offre tarifaire pour le recyclage de toutes les piles et des batteries.

« Pour accroître le recyclage des piles et des batteries, vous avez besoin de partenaires diligents, d'efforts importants des consommateurs et d'un engagement continu à créer des changements », a déclaré Carl Smith, PDG et président de Appel à Recycler, Inc. « nos producteurs responsables, nos partenaires de collecte et nos consommateurs continuent de sonner la charge pour le recyclage des piles et des batteries, alimentant ainsi l'innovation et l'élan sur le marché.

Vermont-le premier État des États-Unis exigeant des producteurs de financer un programme de collecte et de recyclage pour les piles et les batteries à usage unique (primaires)-a également contribué à la croissance globale. Les consommateurs ont collecté 36 700 kilogrammes (81 000 livres) de piles et de batteries par l'intermédiaire du programme Appel à Recycler, qui est l'organisme de gestion désigné pour le Vermont. En 2017, les collectes de piles et de batteries ont augmenté de 14% par rapport à l'an dernier. Depuis le lancement du programme au Vermont en 2016, plus de 113 000 kilogrammes (250 000 livres) de piles et de batteries ont été recyclés via des points de dépôt pratiques à travers l'État.

Les consommateurs canadiens ont collecté 2,6 millions de kilogrammes (5,7 millions de livres) de piles et de batteries en 2017, similaire aux collectes des années précédentes. En tant que programme de gestion des piles et batteries reconnu en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec, Appel à Recycler appuie le recyclage des piles et des batteries dans tout le pays. Cette année, le Québec a fini en tête dans les collectes de piles et de batteries totalisant plus de 1 million de kilogrammes (2,2 millions de livres), la Colombie-Britannique recueillant 620 000 kilogrammes (1,3 million de livres) et le Manitoba recueillant 92 000 kilogrammes (202 000 livres).

« 2017 comprenaient des investissements substantiels dans l'accessibilité des consommateurs et les efforts de sensibilisation partout au Canada », a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada, Inc. « grâce à ces investissements et en partenariat avec nos membres engagés et nos points de dépôt, nous attendons avec impatience de voir les collectes croître en 2018 ».

Fournir des options de recyclage faciles et pratiques aux consommateurs grâce à l'implantation de points de dépôt stratégiques à travers l'Amérique du Nord a également contribué au succès continu de l'organisation. Aujourd'hui, plus de 86% des résidents des États-Unis et du Canada vivent à moins de 15 kilomètres (10 milles) d'un point de dépôt Appel à Recycler.

