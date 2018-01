Quantcast poursuit sa croissance internationale en perçant sur de nouveaux marchés de l?Asie-Pacifique







SYDNEY, 24 janvier 2018 /CNW/ -- Quantcast, une entreprise de technologie IA axée sur les industries du marketing et de la publication, a annoncé aujourd?hui son intention d?étendre ses solutions publicitaires dans sept marchés à l?échelle de l?Asie, connectant ainsi des marques avec un auditoire en ligne comptant jusqu?à 300 millions de consommateurs. La compagnie est déjà en exploitation en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les spécialistes du marketing d?Hong Kong, d?Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Singapour, de Taiwan et de Thaïlande seront maintenant en mesure de tirer parti des aperçus de données réelles de Quantcast provenant de plus de 100 millions de destinations en ligne, dans le but de mieux faire connaître les marques et de rehausser l?efficacité des campagnes publicitaires.

Andrew Double, directeur général de Quantcast en Australie et Nouvelle-Zélande, assumera un rôle plus important afin de mener la croissance de la compagnie dans la région de l?Asie-Pacifique.

Konrad Feldman, chef de la direction et fondateur de Quantcast, déclare : « Le marketing en est présentement à un point tournant, alors que l?IA est en voie de transformer l?expérience de chaque client, chaque entreprise et chaque industrie. Les spécialistes du marketing d?APAC cherchent de meilleures façons d?engager les auditoires numériques de manière efficace et rentable. Nous sommes emballés de pouvoir aider les marques et leurs organismes partenaires à tirer profit du pouvoir de Q, notre plate-forme de comportement de l?auditoire. »

Andrew Double, directeur général de Quantcast ANZ, ajoute : « Depuis notre lancement en Australie et en Nouvelle-Zélande il y a trois ans, nous avons constaté une demande de croissance grandissante de la part de marques à l?échelle de l?Asie qui désirent tirer parti de la capacité de ciblage axée sur l?IA unique à Quantcast. Je suis fier du travail accompli jusqu?à maintenant par notre équipe auprès de marques importantes telles que Westpac et Singapore Airlines, et je suis emballé de contribuer notre solide compréhension de l?auditoire afin que d?autres marques soient en mesure de rejoindre des consommateurs dans leur région. »

L?équipe élargie se joindra au centre d?ingénierie de Quantcast à Singapour et sera dirigée par Chris Scudder, directeur des ventes pour les marchés asiatiques; d?autres employés seront embauchés en 2018.

À propos de Quantcast

Quantcast est une compagnie de technologie IA dont le but consiste à favoriser la croissance des marques. Fondée en 2006, l?entreprise a établi la plate-forme de comportement de l?auditoire la plus importante au monde sur l?Internet ouvert, fondée sur des données réelles provenant de plus de 100 millions de destinations en ligne. Des spécialistes du marketing, agences, cabinets-conseil et éditeurs font appel à l?infonuagique intelligente de Quantcast afin de découvrir de nouveaux clients, de stimuler une croissance progressive et d?atteindre des résultats opérationnels. Basée à San Francisco, Quantcast compte plus de 750 employés répartis dans 22 bureaux dans 11 pays.

