L'Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal et Dans la rue invitent les Montréalais à rendre un dernier hommage au Père Emmett Johns "Pops"







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Ami pour certains, mentor et modèle pour plusieurs, le Père Emmett Johns "Pops" a offert réconfort et amitié aux jeunes itinérants ou à ceux en difficulté, en sillonnant la métropole à bord de sa fameuse roulotte ou en les accueillant inconditionnellement dans les locaux de l'organisme « Dans la rue », qu'il a fondé il y a près de 30 ans.

L'Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal et Dans la rue invitent les Montréalais à rendre un dernier hommage au Père Emmett Johns "Pops" à l'occasion de son exposition à l'Hôtel de ville de Montréal puis lors d'une messe de funérailles à la mémoire de cet homme résolument engagé et dévoué envers son prochain.

Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, aura l'occasion de revenir sur les moments marquants de la vie bien remplie du père Johns, depuis ses études théologiques, son ordination par le Cardinal Paul-Émile Léger et ses nombreuses implications paroissiales jusqu'en 1988, alors qu'il fondait « Le Bon Dieu dans la rue ». Bien qu'il n'ait pas recherché les honneurs, son oeuvre a été maintes fois reconnue et récompensée par des organismes et associations locaux, provinciaux et nationaux.

« C'est avec émotion que j'apprends la nouvelle de la mort de Emmett Johns... Je ressens un sentiment d'admiration pour le travail qu'il a accompli en accueillant avec générosité des êtres vulnérables. Avec plusieurs personnes, j'éprouve de la reconnaissance pour son dévouement à améliorer les conditions de vie des plus démunis. Admiration et reconnaissance, pour son engagement radical à mettre en pratique l'enseignement de l'Évangile. Admiration et reconnaissance pour les soixante-cinq années de vie de prêtre au service de ses frères et soeurs en quête de Dieu et du bonheur éternel », exprime l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine.

« Le Père Emmett Johns "Pops" était une personne dévouée, généreuse et un homme d'action. Il a su inspirer tous ceux et celles qui l'ont côtoyé. Il nous manquera beaucoup. Par son humanisme et son engagement, Pops a réussi à façonner le destin de plusieurs générations de jeunes montréalais. Et Dans la rue, son héritage, est l'illustration de ce grand succès. », exprime la directrice générale de Dans La Rue, Madame Cécile Arbaud.

Exposition en chapelle ardente dans le hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal, 510, rue Gosford, Montréal, H2Y 1C6 (Métro Champ-de-Mars)

Le jeudi 25 janvier, de 16 h à 21 h

Le vendredi 26 janvier, de 13 h à 18 h 30

Cérémonie religieuse, invitation à la prière, à la Basilique Saint-Patrick de Montréal

460, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, H2Z 1A7 (Métro Square-Victoria ou McGill)

Emplacement

Le vendredi 26 janvier, de 19 h 30 à 21 h

Messe de funérailles, présidée par Monseigneur Christian Lépine

Le samedi 27 janvier à 10 h 30, à la Basilique Saint-Patrick de Montréal

460, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, H2Z 1A7 (Métro Square-Victoria ou McGill)

Emplacement

SOURCE Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 15:37 et diffusé par :