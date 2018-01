Le gouvernement du Canada investit dans des bâtiments écoénergétiques plus sains pour les Canadiens







OTTAWA, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Si elle est difficile à voir, l'efficacité énergétique a pourtant des bienfaits tangibles dans nos maisons, nos quartiers, notre environnement, notre économie et nos portefeuilles. Un avenir énergétique propre passe par des investissements fédéraux dans l'innovation qui stimuleront l'économie, réduiront l'impact environnemental de nos activités et créeront de nouveaux emplois dans le secteur des technologies propres pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a annoncé un investissement de 182 millions de dollars pour renforcer l'efficacité énergétique et lutter contre les changements climatiques en améliorant les pratiques de conception, de rénovation et de construction de nos maisons et immeubles.

L'investissement, qui provient du Fonds pour l'infrastructure verte, soutiendra :



la recherche, le développement et la démonstration de solutions en appui à l'adoption de codes du bâtiment favorisant une haute efficacité énergétique;

un programme qui permettra d'aider l'industrie à trouver et à mettre à l'essai des solutions techniques rentables pour les bâtiments à haut rendement;

l'élaboration de nouvelles normes énergétiques pour les maisons et immeubles neufs et existants;

le développement de programmes d'étiquetage énergétique pour mieux renseigner les Canadiens sur la consommation d'énergie en entreprise et à la maison et les aider ainsi à faire des choix énergétiques judicieux.

Cet investissement comprend 48,4 millions de dollars pour des activités de recherche, de développement et de démonstration (RDD) sur les bâtiments écoénergétiques. Le gouvernement du Canada est à la recherche de partenaires innovateurs pour l'épauler dans le développement et la mise en place de nouveaux codes du bâtiment qui amélioreront l'efficacité énergétique au pays. Les propositions pour des projets de RDD sont actuellement acceptées.

Les maisons et autres bâtiments produisent environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et l'industrie pour produire des codes de l'énergie, échanger des données, faire de la recherche-développement et transformer les marchés dans le secteur du bâtiment. Ce travail concerté s'inscrit dans la continuité du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et de la stratégie canadienne pour les bâtiments, qui ont été élaborés en partenariat avec les provinces et territoires au terme de vastes consultations auprès du public, des experts et des acteurs de l'industrie. Plus du tiers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre prévues dans le Cadre pancanadien proviennent de mesures d'efficacité énergétique.

À la faveur de Génération Énergie - dialogue national sur l'énergie au Canada -, les Canadiens ont fait savoir clairement qu'une transition vers les bâtiments écoénergétiques était indispensable pour assurer au Canada un avenir sobre en carbone. Grâce aux efforts combinés du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, nous continuons à soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créeront des emplois, qui contribueront à assurer un avenir vert pour le Canada et qui nous aideront à réaliser nos objectifs collectifs de lutte contre les changements climatiques au pays et à l'international.

Citation

« L'efficacité énergétique est le moyen le plus rapide, le plus propre et le plus économique de soutenir la transition vers une économie sobre en carbone et de répondre à nos futurs besoins en énergie. Les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments non seulement font baisser les coûts d'énergie, mais améliorent aussi la santé publique, le confort et la productivité, en plus de faire augmenter la valeur des actifs. Le gain le plus important viendra de la réduction des émissions de gaz à effet de serre nocives, ce qui aidera le Canadien à faire face aux changements climatiques. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

