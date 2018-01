Nominations au Conseil jeunesse de Montréal







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et loisirs, est fière d'annoncer la nomination, par le conseil municipal, de Mme Kathryn Verville-Provencher, à titre de présidente, de M. Rami Habib, à titre de vice-président, de même que celle de M. Simon Cousineau à titre de nouveau membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM). Par ailleurs, le conseil municipal a souhaité souligner la fin de mandat de M. François Marquette membre depuis 2011 et président de 2016 à 2017.

« Toutes mes félicitations à Mme Verville-Provencher et M. Habib pour leur nomination aux titres de présidente et de vice-président. C'est avec enthousiasme que j'entrevoie notre collaboration! C'est également un plaisir d'accueillir M. Cousineau en tant que nouveau membre du CjM, son parcours vient compléter celui des autres membres pour le plus grand bénéfice du Conseil. Finalement, soulignons le dévouement et la contribution de M. Marquette au sein du Conseil jeunesse de Montréal au cours des six dernières années, que ce soit à titre de membre ou de président depuis 2016. Au nom de l'ensemble de l'Administration municipale, je lui souhaite le meilleur des succès dans ses projets futurs », a déclaré Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et loisirs.

Nouvelle présidente et nouveau vice-président

Mme Kathryn Verville-Provencher, présidente

Jeune résidente de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Kathryn Verville-Provencher étudie actuellement à la maîtrise en soins infirmiers à l'Université de Montréal. L'ensemble de son parcours démontre sa volonté profonde de défendre autrui. Elle fut ainsi représentante des élèves de physiothérapie de l'Université de Sherbrooke au cours de ses études et est membre de la Croix-Rouge où elle s'implique au sein du Service aux sinistrés, un service qui permet de fournir de l'aide aux personnes dont le logement fut la proie des flammes. Elle a à coeur l'intérêt des jeunes, ayant toujours travaillé avec et pour eux, tout en développant de nombreux projets, tel un Magasin du Monde à leur intention.

Comme membre du CjM, elle souhaite augmenter l'impact des organismes communautaires par une coordination plus efficace entre eux et une diminution des dédoublements de services. Elle désire également promouvoir l'implication des jeunes au niveau municipal, car selon elle, c'est à travers l'implication de toutes et tous que Montréal deviendra une ville d'avenir.

M. Rami Habib, vice-président

Rami Habib a toujours été impliqué dans sa communauté. Au secondaire, il a été membre du conseil étudiant, bénévole à l'Hôpital des Anciens Combattants et a contribué à construire en Inde, cinq puits d'eau dans le cadre du programme « Puits Saint-Georges ».

M. Habib a étudié au cégep John Abbott dans le programme spécialisé de Sciences de la nature où il a poursuivi son implication au sein du conseil étudiant et agit à titre de bénévole auprès des personnes vivant avec un handicap. Reconnu pour son engagement, il est d'ailleurs récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. Il poursuit actuellement des études en médecine à l'Université McGill.

Résident de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, il est fier d'être Montréalais et adore la diversité culturelle de sa ville. Ses principaux objectifs en tant que membre du Conseil jeunesse sont de promouvoir le développement durable, améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi pour tous les jeunes et encourager le multiculturalisme de sa ville.

Nouveau membre

M. Simon Cousineau

Simon Cousineau réside et travaille dans l'arrondissement de Ville-Marie depuis qu'il est diplômé de HEC Montréal, en administration des affaires. Très impliqué tout au long de son parcours académique, M. Cousineau s'est notamment investi au sein de son association de programme au Collège Dawson et a collaboré avec l'association étudiante pour la défense des droits de ses membres. Il a aussi été impliqué dans l'organisation et a participé à de nombreuses compétitions académiques et simulations, dont celles de l'Organisation des Nations unies à New York et de l'Organisation mondiale du commerce.

Les dossiers relatifs à la mobilité, le développement économique, l'urbanisme, la gouvernance et la mixité sociale l'interpellent grandement et il désire s'assurer que les préoccupations des jeunes montréalais.es reliées à ces enjeux soient prises en considération par les instances municipales.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

