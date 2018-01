PEX Europe : élaborer des processus modernes pour fournir une valeur commerciale exceptionnelle







Il est essentiel d'investir dans les processus et les technologies pour la réussite future des activités commerciales. PEX Europe, qui se tiendra à Londres du 16 au 18 avril 2018, vise à aider les participants à atteindre ces objectifs.

Les principales sessions de PEX Europe :

Graham Duff ; pilote de la Royal Air Force (RAF) et ancien Red Arrow vous donnera de l'élan en vous exposant comment le temps passé auprès des Red Arrows lui a insufflé la recherche constante de la perfection. Si vous pensez que l'on peut toujours s'améliorer, alors ne manquez pas cette occasion d'échange unique.

Howard Blackith, directeur du programme de transformation des achats du NHS, du Ministère britannique de la santé, parlera du programme de transformation des achats du NHS, permettant d'économiser 2,4 milliards de livres en quatre ans et qui concernera 1,4 million d'employés des services de santé.

Hash Ladha, directeur de l'exploitation d'Oasis, échangera sur les meilleures techniques en matière de leadership, qui lui ont permis de faire progresser ses activités, au point d'obtenir des récompenses.

Les participants au Jaguar Land Rover 2017 ont déclaré à propos de cet événement, qu'il est « éminemment utile pour comprendre les tendances et les changements, grâce à des débats ouverts avec des homologues du secteur. Un événement incontournable pour les professionnels des processus. »

Plus de 60 experts du secteur acceptent de faire part de leur expérience en matière de réflexion conceptuelle, d'architecture des processus, de gestion du changement, de culture et de transformation numérique, ainsi que des résultats qu'ils ont obtenus. Vous entendrez des leaders d'opinion de grandes marques telles que NHS, LEGO, Swarovski, OASIS & Warehouse, Goldman Sachs, BP, Warner Bros. et bien d'autres, lors des sessions principales.

Joel De Figueiredo, directeur de conférence principal de PEX Europe, a déclaré : « Faire progresser la communauté de l'excellence opérationnelle en Europe a été un plaisir absolu. Au final, peu importe le secteur d'où vous venez, car nous pétrissons tous la même pâte...les personnes. Réunir ces leaders pour parler de stratégie, de performance et de mise en oeuvre, nous a permis de tenir une conférence virale et j'attends la prochaine avec impatience. »

À propos de PEX Europe

Process Excellence Europe réunira des directeurs et des responsables de la transformation, de l'excellence opérationnelle, du Lean Six Sigma, du perfectionnement continu et bien d'autres domaines encore, pour apprendre, échanger et confronter tout ce dont vous avez besoin pour mener vos activités commerciales vers un succès durable.

