Midex lance un exchange de crypto-monnaies et offre un bitcoin gratuit







HONG KONG, January 24, 2018 /PRNewswire/ --

La société internationale de technologie Midex, qui possède des bureaux à Hong Kong, en Estonie et en Russie, lance l'exchange de crypto-monnaies Midex Exchange (https://en.midex.com/) et offre aux joueurs la possibilité de gagner un bitcoin (1 BTC) dans les jeux de trading.

Midex Exchange est une plateforme permettant tous les types d'opérations avec les crypto-monnaies. La société possède des licences au Royaume-Uni, en Estonie et au Japon. Pour créer l'exchange, Midex fait appel à une équipe internationale chevronnée d'avocats, de banquiers suisses et de passionnés de la blockchain réputés. Au sein de cette équipe, on compte notamment Eyal Hertzog, co-fondateur de Bancor, qui a levé plus de 150 millions de dollars au cours de l'ICO.

Les développeurs de Midex promettent de combiner les meilleurs exchanges réputés, tels que Bittrex, Binance, Bitfinex et Poloniex, dans l'interface de l'exchange. Cette plateforme d'échanges a pour particularité de posséder son propre compte blockchain avec l'enregistrement de toutes les transactions effectuées au sein de l'exchange pour offrir une transparence absolue du processus d'offre. En plus du logiciel unique de sa propre blockchain offrant la possibilité d'effectuer plus de 100 000 transactions par seconde, la plateforme offre des mécanismes d'arbitrage simple et la disponibilité de clés privées.

Ce produit est le premier service qui permet de travailler avec des exchanges de crypto-monnaies à partir d'une interface utilisant des clés API privées. Les jeux de trading de la version démo de l'exchange permettent aux utilisateurs ayant une expérience de trading différente de tester ses fonctionnalités. Le prix principal pour la phase de test est 1 bitcoin.

Le jeu ne concerne que l'activité d'échange de l'utilisateur. Pour participer, les utilisateurs s'inscrivent sur l'exchange https://en.midex.com confirment un compte et reçoivent gratuitement des monnaies de démonstration à échanger :

0,3 BTC

3,116818 ETH

17,366136 LTC

4,155643 DASH

4137,9 USD

244352 RUB

29594 CNY

Les conditions de départ sont les mêmes pour tous les utilisateurs. Le début du jeu sera annoncé sur le site midex.com et sur les réseaux sociaux. Le jeu durera 14 jours après l'annonce officielle.

Les gagnants seront les sept traders qui gagneront le plus d'argent dans chaque devise. Le prix principal ? 1 bitcoin (1 BTC) qui sera attribué au meilleur trader en fonction de la somme de toutes les devises. Seuls les actifs de compte que l'utilisateur a reçus lors de l'inscription seront pris en compte. Tous les autres fonds sur le compte seront exclus du solde lors de la sélection des gagnants. Midex poursuit la vente de jetons jusqu'au 15 avril 2018. Un jeton MDX peut être acheté sur ico.midex.com.

Contact : Valeria Mingova, PR Director, +79035075487

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 13:33 et diffusé par :