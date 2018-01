Un investissement dans l'écosystème canadien des technologies propres favorisera l'efficacité de la gestion des déchets miniers et la réduction des émissions de gaz à effet de serre







La ministre Bibeau annonce l'octroi de 1,2 million de dollars à une entreprise de Thetford Mines afin d'appuyer la mise au point de nouvelles technologies qui amélioreront les opérations minières existantes et la production de minerais plus propres

THETFORD MINES, QC, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Une approche plus économique et plus écologique de captage des déchets d'arsenic omniprésents dans l'exploitation minière pourrait bientôt être mise au point grâce à un investissement du gouvernement du Canada axé sur les nouvelles technologies propres.

L'investissement fédéral de 1,2 million de dollars a été annoncé aujourd'hui par la ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

La compagnie Dundee Technologies Durables utilisera le financement versé pour mettre au point un processus visant à isoler les déchets d'arsenic omniprésents dans l'exploitation minière et emprisonner ceux-ci dans du verre stable et non-toxique. La technologie sera mise au point dans une usine de Namibie et pourra être intégrée aux opérations minières existantes, non seulement au Canada, mais à travers le monde. Cette technologie novatrice favorisera la production de minerais plus propres à partir des gisements. On pourrait même l'utiliser pour nettoyer les mines abandonnées qui contiennent un niveau élevé de déchets d'arsenic et qui menacent l'écosystème.

Ce projet est financé par l'entremise de Technologies du développement durable Canada, qui aide des entreprises canadiennes à progresser vers la commercialisation de technologies propres qui en sont aux premières étapes de développement.

Le gouvernement du Canada investit dans les technologies propres dans le cadre de son Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle qui vise la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et pour ceux et celles qui travaillent fort pour en faire partie. Les investissements en matière de technologies propres viennent également étayer le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

« Les investissements comme celui que nous annonçons aujourd'hui à l'entreprise Dundee Technologies Durables sont essentiels pour assurer la transition du Canada vers une économie plus verte. L'innovation liée aux déchets de l'exploitation minière est particulièrement importante pour nos régions, puisqu'elle nous aide à trouver des solutions plus écoénergétiques et saines pour l'environnement.»

-- La ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau

« Les investissements de notre gouvernement dans les technologies propres témoignent de notre engagement à protéger la planète. Ils démontrent également notre orientation claire et stratégique en matière de développement économique fondé sur l'innovation. En fait, les innovations du secteur des technologies propres peuvent mener à des produits et à des services qui auront une incidence sur tous les secteurs de l'économie. De plus, ces technologies peuvent conduire à la création de milliers d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. C'est ainsi que l'innovation mène à un meilleur Canada. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« La technologie d'isolation d'arsenic de Dundee Technologies Durables aidera à nettoyer les sites miniers pollués et à réduire la dégradation environnementale du sol sur ces sites. Cette technologie révolutionnaire donnera des résultats environnementaux et économiques concrets pour tous les Canadiens. »

-- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Ce programme se situe dans la suite logique des choses pour Dundee Technologies Durables et lui permettra de commercialiser pleinement sa technique de captage d'arsenic. Notre entreprise travaille en ce moment à des projets en lien avec l'arsénopyrite et le cobalt qui bénéficieront des travaux de mise au point actuels. Nous aimerions remercier Technologies du développement durable Canada et le gouvernement du Canada de leur soutien constant pour nos technologies fabriquées au Canada. »

-- Le président et chef de la direction de Dundee Technologies Durables, Brian Howlett

Les faits en bref

Afin de stimuler la croissance des producteurs de technologies propres, le Plan pour l'innovation et les compétences prévoit l'investissement de près de 1,4 milliard de dollars en nouveaux fonds, selon la comptabilité de caisse, à compter de 2017-2018. Ces fonds seront octroyés par l'entremise de la Banque de développement du Canada et d'Exportation et développement Canada comme suit : 950 millions de dollars en capital-développement pour appuyer les producteurs de technologies propres; et environ 450 millions de dollars dans le financement additionnel de projets à l'intention des producteurs de technologies propres.

et d'Exportation et développement comme suit : 950 millions de dollars en capital-développement pour appuyer les producteurs de technologies propres; et environ 450 millions de dollars dans le financement additionnel de projets à l'intention des producteurs de technologies propres. Dans le budget de 2017, il est aussi prévu d'investir 400 millions de dollars pour recapitaliser le Fonds de technologies du développement durable de Technologies du développement durable Canada , qui soutient le développement et la démonstration de projets de technologies propres à un stade précoce.

