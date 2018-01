Cyclisme Canada nomme les 18 athlètes qui représenteront le Canada à Gold Coast







OTTAWA, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Jeux du Commonwealth Canada et Cyclisme Canada ont annoncé aujourd'hui les neuf coureuses et les neuf coureurs qui représenteront le Canada aux épreuves de cyclisme des XXIe Jeux du Commonwealth qui auront lieu du 5 au 14 avril prochains à Gold Coast, en Australie.

Depuis longtemps, les cyclistes canadiens remportent traditionnellement des médailles aux Jeux du Commonwealth, et ils en ont notamment gagné trois aux Jeux de Glasgow en 2014. Aux Jeux de Gold Coast, nos cyclistes participeront aux épreuves de piste, de vélo de montagne et de route.

«Les Jeux du Commonwealth sont vraiment un événement très spécial» a déclaré le chef de l'équipe de cyclisme, Kris Westwood, qui poursuit : «D'un côté, c'est un tournoi extrêmement compétitif qui procure à nos coureurs vétérans une occasion d'ajouter des fleurs à leur palmarès, et d'un autre côté, c'est une opportunité de donner à nos futurs olympiens une expérience des grands Jeux. D'ailleurs, pour près de la moitié de nos athlètes, ce sera leur première expérience de participation à des grands Jeux.»

«En cyclisme sur piste, les adversaires seront de calibre mondial, grâce à la présence de l'Australie, de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande, trois puissances du cyclisme. C'est donc très excitant de revenir aux Jeux du Commonwealth pour voir les progrès que nous avons réalisés depuis Glasgow en 2014. Il y a quatre ans, notre programme masculin de poursuite par équipes en était à peine à ses premiers balbutiements, mais maintenant, nous arrivons aux Jeux avec une formation aguerrie et compétitive. L'ajout au programme des Jeux de la poursuite par équipes féminine nous procure une épreuve dans laquelle nous pouvons briller et nous nous attendons aussi à obtenir de bons résultats en vélo de montagne.»

La compétition de cyclisme commencera par les épreuves de piste, pour lesquelles vingt médailles d'or seront décernées au total. Les épreuves de poursuite par équipes féminine et de sprint féminin ont été ajoutées au programme, ce qui signifie que, pour la première fois de l'histoire de ces Jeux, il y aura le même nombre de médailles de cyclisme pour les hommes que pour les femmes. Le Canada est très fort en poursuite par équipes féminine, ayant remporté des médailles de bronze lors des deux dernières éditions des Jeux olympiques, ainsi qu'une médaille d'or en Coupe du monde cette saison. Notre équipe aura à sa tête Allison Beveridge, de Calgary, membre de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde, et également championne canadienne en titre sur route.

Le programme masculin, même s'il est un peu plus néophyte, s'est classé deuxième derrière les Néo-Zélandais champions du monde lors d'une épreuve de la Coupe du monde cette saison.

«J'ai vraiment hâte de participer à mes premiers Jeux du Commonwealth» a déclaré Beveridge, qui ajoute : «Ces Jeux sont relativement proches des Championnats du monde, qui sont toujours un objectif principal. Ils seront pleins de défis, mais notre préparation pour ces deux compétitions va très bien, et l'équipe est de plus en plus soudée, aussi bien sur la piste que hors des pistes. Il va y avoir un bon choix d'épreuves, la poursuite par équipes étant maintenant au programme du côté féminin alors ça sera amusant de s'y préparer. Nous espérons que plusieurs membres de notre équipe pourront aussi briller dans les diverses épreuves individuelles.»

«Je suis enchanté de la composition de notre équipe pour ces Jeux» a admis Craig Griffin, entraîneur d'endurance féminine de piste, qui enchaîne : «Notre équipe est vraiment très bien équilibrée, avec des jeunes comme Ariane [Bonhomme] et Kinley [Gibson], et l'expérience de coureuses comme Steph [Roorda], Allison [Beveridge] et Annie [Foreman-Mackey]. Ces Jeux nous procurent une occasion privilégiée de vivre dans un environnement de grands Jeux, et d'en faire l'expérience, alors que nous continuons à construire et à renforcer notre équipe pour les Jeux olympiques de Tokyo. Je suis confiant que nos athlètes pourront remporter des médailles sur la piste, et que nous serons aussi très compétitifs sur la route.»

Le Canada alignera deux médaillés de la Coupe du monde aux épreuves de sprint sur piste, à savoir Hugo Barrette, des Îles de la Madeleine au Québec, et Stefan Ritter, d'Edmonton.Le Canada a été une force dominante en vélo de montagne aux Jeux du Commonwealth depuis qu'il a été inscrit au programme à Manchester en 2002. En effet, nos représentantes ont remporté toutes les médailles d'or de la compétition féminine, et 8 des 18 médailles attribuées en tout. Trois athlètes représenteront le Canada à Gold Coast, avec à leur tête Emily Batty, de Brooklin en Ontario, médaillée d'argent aux Jeux du Commonwealth de 2014, championne des Jeux panaméricains en 2015 et quatrième aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Batty aura à ses côtés l'étoile montante Haley Smith, de Uxbridge en Ontario, dans l'épreuve de course féminine, et l'olympien de Rio Léandre Bouchard, d'Alma au Québec, dans la compétition masculine.

Emily Batty, qui est présentement à un camp d'entraînement avec l'équipe nationale, souligne «La saison 2018 va débuter sous peu et je m'y prépare avec une nouvelle motivation. Je trouve que les Jeux du Commonwealth sont une excellente manière d'entamer la saison. J'ai fait de gros changements cette année, et j'ai hâte de voir comment ces changements vont affecter ma performance, surtout dans un événement d'une telle envergure. Le fait de représenter le Canada sur la scène internationale est un honneur que je ne prendrai jamais à la légère.»

Les épreuves de route concluront la compétition de cyclisme, et le Canada présentera ses athlètes d'endurance de piste pour les épreuves masculines et féminines de course sur route et du contre-la-montre.

«Que ce soit sur la route, sur le vélodrome, ou sur les pentes d'une montagne, le cyclisme est toujours un sport spectaculaire et captivant car il est très rapide» a analysé la chef de mission Claire Carver-Dias, qui ajoute : «Le Canada, qui a remporté quatre médailles il y a quatre ans, et compte dans ses rangs la médaillée Emily Batty, présente une formation de 18 athlètes qui vont être de nouveau compétitifs pour les places d'honneur ici aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast.»

Femmes - Route et endurance de piste

Allison Beveridge - Calgary, Alberta [Poursuite par équipes, Course sur route]

Ariane Bonhomme - Gatineau, Québec [Poursuite par équipes, Course sur route]

Annie Foreman-Mackey - Kingston, Ontario [Poursuite par équipes, Contre-la-montre individuel, Course sur route]

Kinley Gibson - Edmonton, Alberta [Poursuite par équipes, Course sur route]

Stephanie Roorda - Vancouver, CB [Poursuite par équipes, Contre-la-montre individuel, Course sur route]

Remplaçante : Devaney Collier - Edmonton, Alberta

Hommes - Route et endurance de piste

Aidan Caves - Vancouver, CB [Poursuite par équipes, Course sur route]

Michael Foley - Milton, Ontario [Poursuite par équipes, Course sur route]

Derek Gee - Ottawa, Ontario [Poursuite par équipes, Contre-la-montre individuel, Course sur route]

Adam Jamieson - Barrie, Ontario [Poursuite par équipes, Contre-la-montre individuel, Course sur route]

Jay Lamoureux - Victoria, CB [Poursuite par équipes, Contre-la-montre individuel, Course sur route]

Remplaçant : Bayley Simpson - Lindsay, Ontario

Femmes - Sprint

Tegan Cochrane - Kelowna, CB

Amelia Walsh - Ayr, Ontario

Remplaçante : Lauriane Genest - Lévis, Québec

Hommes - Sprint

Hugo Barrette - Îles-de-la-Madeleine, QC

Stefan Ritter - Edmonton, Alberta

Patrice St-Louis Pivin - Sherbrooke, Québec

Remplaçant : Joël Archambault - St-Christine, Québec

Femmes - Vélo de montagne

Emily Batty - Brooklin, Ontario

Haley Smith - Uxbridge, Ontario

Remplaçante : Sandra Walter - Coquitlam, CB

Hommes - Vélo de montagne

Léandre Bouchard - Alma, Québec

Remplaçant : Peter Disera - Horseshoe Valley, Ontario

