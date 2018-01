Le test TOEIC® Listening and Reading sera mis à jour







Les changements apportés refléteront la transformation de l'usage de la langue anglaise en milieu de travail; cependant, il n'y aura aucune modification de l'échelle de notation, du degré de difficulté, du nombre d'éléments et de la durée du test

PRINCETON, New Jersey, 24 janvier 2018 /CNW/ - Educational Testing Service (ETS), le créateur du programme TOEIC®, annonce des mises à jour au format des questions qui constituent le test TOEIC® Listening and Reading (compréhension orale et écrite). Les changements entreront en vigueur lors de la tenue des tests publics en avril 2018.

Historique

Le test TOEIC a été lancé en 1979 pour déterminer la maîtrise de la langue anglaise en milieu de travail partout dans le monde. La dernière révision de cette épreuve remonte à 2006. Les mises à jour apportées au format des questions refléteront la transformation de l'usage de la langue anglaise et les manières dont les personnes de partout sur la planète communiquent couramment dans les interactions quotidiennes en société et au travail.

Les questions actualisées de l'épreuve sont apparues pour la première fois au Japon et en Corée dans les tests TOEIC administrés au public le 29 mai 2016. Le lancement étant réussi dans ces deux pays, les questions actualisées de l'épreuve apparaîtront dans les tests TOEIC administrés au public dès avril 2018.

Incidence des mises à jour

Avec ces actualisations, la qualité et le degré de difficulté d'ensemble du test TOEIC Listening and Reading demeureront inchangés. Ce faisant, l'examen demeurera équitable, valide et fiable pour évaluer l'utilisation de l'anglais au quotidien et en milieu de travail. Aucun changement ne sera apporté au degré de difficulté ni à la durée totale du test. Aucun changement ne sera apporté non plus à l'administration du test. Le relevé de notes demeurera le même, à l'exception de l'ajout d'une compétence d'écoute mesurée : Understanding a speaker's purpose or implied meaning in a phrase or sentence (compréhension de l'intention de l'interlocuteur ou du sens implicite d'une phrase ou d'une expression). L'ajout de la nouvelle compétence d'écoute mesurée n'a aucune incidence sur le résultat global des candidats à l'épreuve. Les notes demeureront comparables d'une administration de tests à l'autre.

Pour obtenir plus d'information à propos du test TOEIC Listening and Reading, consultez le https://www.ets.org/toeic.

À propos du test TOEIC®

Depuis plus de 35 ans, le programme TOEIC est la référence internationale pour mesurer les compétences linguistiques en anglais dans un contexte professionnel. Les évaluations TOEIC, y compris le test TOEIC® Listening and Reading, les tests TOEIC® Speaking and Writing (expression orale et écrite) et le test TOEIC Bridgetm, sont utilisées avec confiance par près de 14 000 organisations réparties dans plus de 160 pays. Elles sont largement reconnues comme étant la référence en matière d'évaluation de l'usage de la langue anglaise en milieu de travail. Pour obtenir plus d'information à propos du programme TOEIC, consultez le www.toeicglobal.com.

À propos de l'ETS

À l'ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité de l'éducation offerte aux gens partout dans le monde en créant des évaluations à partir de travaux de recherche rigoureux. L'ETS est au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux en leur offrant des solutions personnalisées pour la délivrance de certificats d'aptitude pédagogique, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement au niveau primaire, secondaire et postsecondaire, ainsi qu'en menant des travaux de recherche sur l'éducation de même que des analyses et des études sur les politiques éducatives. Fondée en tant qu'organisation non lucrative en 1947, l'ETS élabore, administre et évalue plus de 50 millions d'épreuves chaque année -- dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® -- dans au-delà de 10 000 établissements répartis dans plus de 180 pays à travers le monde. www.ets.org.

