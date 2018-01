Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, affirme que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires doivent collaborer avec les Premières Nations pour remédier aux lacunes du système de protection de l'enfance







OTTAWA, le 24 janv. 2018 /CNW/ - En vue d'une réunion d'urgence de deux jours à Ottawa, le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, demande que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires s'engagent à collaborer officiellement avec les Premières Nations pour remédier aux lacunes du système de protection de l'enfance des Premières Nations.

« En 2016, j'ai mis au défi tous les gouvernements provinciaux et territoriaux de collaborer avec les Premières Nations en vue d'adopter de nouvelles approches visant à réformer le système de protection de l'enfance des Premières Nations et ils ont tous accepté », a déclaré le Chef national, Perry Bellegarde. « Certaines provinces et certains territoires sont déjà passés à l'action à l'égard de ce travail urgent, mais nous devons prendre des dispositions officielles dans chaque province et territoire, avec des rôles, des responsabilités et des échéanciers clairs. Il est temps de mettre de côté la priorité accordée aux arrestations, qui a échoué, pour nous concentrer sur la prévention. Nous voulons que nos enfants demeurent dans leurs collectivités et avec leur famille, dans la mesure du possible, et nous voulons que de solides organismes de protection de la jeunesse des Premières Nations leur apportent leur soutien. C'est une question d'équité et d'espoir pour nos enfants. »

La réunion d'urgence convoquée par la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Jane Philpott, se tiendra les 25 et 26 janvier, lors du deuxième anniversaire du jugement historique du Tribunal canadien des droits de la personne, qui a conclu que le gouvernement fédéral exerçait une discrimination à l'endroit des enfants des Premières Nations vivant dans les réserves en sous-finançant les organismes de protection de la jeunesse des Premières Nations. La réunion, organisée par la ministre Philpott, comprendra des représentants des provinces et territoires, des collectivités des Premières Nations, d'organismes autochtones et du gouvernement fédéral.

« Il ne tient qu'à chaque province et territoire de collaborer avec les Premières Nations pour s'assurer que tous les enfants ont une occasion de grandir et de s'épanouir dans un environnement sûr, entourés et soutenus par leur famille et leur collectivité », a souligné le Chef national, Perry Bellegarde. « Nous sommes prêts à agir avec toutes les parties. Je souhaite que chaque région établisse un processus dans le cadre duquel les gouvernements provinciaux et fédéral collaborent avec les Premières Nations en vue d'établir de nouvelles approches fondées sur la prévention. Nous menons ce combat depuis trop longtemps, y compris dix ans en ce qui concerne le jugement du Tribunal canadien des droits de la personne. Dix ans dans la vie d'un enfant, cela représente toute son enfance. Il est temps maintenant de remédier aux lacunes du système. »

Dans le cadre d'une décision historique rendue en janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a jugé que le gouvernement fédéral exerçait une discrimination à l'endroit des enfants et des familles des Premières Nations vivant sur les réserves.

