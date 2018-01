Hausse des tarifs à Montréal : un signal inquiétant pour l'accession à la propriété







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) se désole de constater que la Ville de Montréal ajoute une autre couche de difficultés auprès des ménages montréalais qui aspirent à devenir propriétaires. En effet, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé qu'elle augmentera de 10 % le coût pour l'obtention d'un permis de construction.

« Cette hausse n'est pas anodine : on parle ici de 10 % pour une seule année! En additionnant ce qui a été annoncé auparavant, cette annonce constitue un signal inquiétant pour les familles qui désirent devenir propriétaires à Montréal. Pourtant, chaque décision doit être bien analysée afin que l'impact ne soit pas de favoriser l'étalement urbain ou de nuire à l'accession à la propriété », déclare le vice-président Développement stratégique et Communications à l'APCHQ, François-William Simard.

Taux de propriété déjà très faible à Montréal

L'Association rappelle que la problématique d'accession à la propriété au Québec est malheureusement toujours d'actualité, et qu'elle l'est encore plus à Montréal. En effet, seulement 61 % des ménages au Québec sont propriétaires de leur habitation. La Ville de Montréal, elle, se démarque plutôt avec un taux de propriété très faible qui se situe à 37 %. Avec les annonces des dernières semaines, l'APCHQ considère qu'il sera encore plus difficile pour la métropole d'améliorer la situation. Cela devrait préoccuper tous les décideurs, car le Québec est toujours la province ayant le plus bas taux de ménages propriétaires au pays.

L'Association s'inquiète également d'entendre des déclarations publiques voulant qu'une personne qui a les moyens de s'acheter une propriété a donc les moyens de payer davantage de taxes. Ce sont des paroles qui s'avèrent à la fois inquiétantes et frustrantes pour les propriétaires montréalais. « Acheter une habitation, c'est bien souvent l'investissement le plus important pour une famille. Et c'est un investissement qui rapporte, notamment lorsque vient le moment de la retraite. Il faut donc voir l'accession à la propriété comme un avantage pour toute la société », affirme M. Simard.

Une rencontre avec la mairesse le plus rapidement possible

Lors de son arrivée à l'hôtel de ville, la mairesse Plante s'était engagée à rencontrer prochainement les intervenants de l'industrie de la construction résidentielle. L'APCHQ a d'ailleurs envoyé une lettre à la mairesse soulignant son ouverture et son désir de la rencontrer afin d'harmoniser le développement résidentiel, et ce, au bénéfice de tous. Alors que cette rencontre n'a toujours pas eu lieu, l'APCHQ réitère l'importance qu'elle se tienne le plus rapidement possible. « La collaboration et la consultation de tous les acteurs constituent la meilleure avenue pour trouver les bonnes solutions aux différentes problématiques montréalaises », conclut M. Simard.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 17 700 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

www.apchq.com

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 13:20 et diffusé par :