Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin accroît les ressources en santé mentale pour les jeunes autochtones avec l'aide de Bell Cause pour la cause

WINNIPEG, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause est heureuse d'annoncer un don de 150?000 $ à Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin (OPK) en vue de l'expansion de ses services en santé mentale auprès des jeunes autochtones de Winnipeg. L'organisme encourage la guérison et la résilience en mettant sur pied des programmes facilitant l'acquisition d'habiletés fondamentales.

Fondé en 2001 par Larry Morrissette, aîné, dirigeant communautaire et activiste, OPK est un organisme autochtone qui s'adresse à tous les jeunes et adultes de 18 à 29 ans issus des Premières Nations et met l'accent sur des programmes qui font une large place à la culture. La plupart des participants d'OPK s'inscrivent à ses programmes après leur sortie d'établissements provinciaux ou fédéraux. OPK accueille aussi des jeunes en transition au terme de leur prise en charge par les organismes de protection de la jeunesse. En outre, la majorité des participants sont marginalisés par l'impact intergénérationnel des pensionnats autochtones et leur expérience de vie dans des milieux marqués par la pauvreté, résultat direct du retrait forcé des autochtones de leurs terres d'origine.

« La vaste majorité des personnes qui font appel à Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin et accèdent à ses programmes sont des jeunes et des adultes autochtones qui risquent d'entrer en conflit avec la loi ou qui ont déjà des démêlés avec la justice, des personnes qui ne peuvent plus être prises en charge par les organismes de protection de la jeunesse en raison de leur âge et celles qui ont subi l'impact intergénérationnel des pensionnats autochtones, a déclaré Mitch Bourbonniere, directeur de programmes des services à OPK. Nous sommes heureux d'obtenir ce financement de Bell Cause pour la cause afin de soutenir la vision axée sur la guérison de notre peuple que Larry Morrissette, le regretté fondateur d'OPK, respecté et admiré de tous, a insufflé à notre organisme. »

« Bell Cause pour la cause est fière de soutenir OPK dans l'expansion de ses activités visant à s'assurer que les jeunes autochtones dans la communauté aient accès à des programmes en santé mentale qui les mèneront vers la guérison et le développement de leur résilience afin d'accroître leurs forces et celles de leurs communautés, a déclaré pour sa part Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. OPK améliore réellement la vie de ces jeunes à Winnipeg et nous sommes enchantés par la perspective de collaborer avec l'organisme pour étendre sa portée au cours des prochaines années. »

Le financement octroyé à OPK par Bell Cause pour la cause aidera l'organisme à embaucher du personnel supplémentaire pour la réalisation de ses programmes, qui visent notamment à s'assurer que les besoins essentiels (nourriture, logement, sécurité, socialisation, vêtements, etc.) de 75 nouveaux participants chaque année soient comblés, ainsi qu'à promouvoir l'acquisition des habiletés fondamentales nécessaires pour accroître la résilience des participants. Le personnel d'OPK fournira aussi aux jeunes une formation et de l'apprentissage expérientiel afin de les aider à reconnaître et à prévenir les menaces dans leur propre vie et dans leurs communautés. Ces activités comprennent l'accès à des mentors, à des enseignements et à des cérémonies d'ordre culturel et relatifs à la terre, des conseils et des occasions de tisser des liens visant à guérir les blessures liées à l'impact intergénérationnel des pensionnats autochtones. OPK fournira aussi des possibilités d'emploi temporaire à des autochtones jeunes et adultes qui risquent de connaître des conflits avec la loi. L'aide fournie par Bell Cause pour la cause permettra à OPK d'élargir ses activités afin d'aider environ 600 jeunes d'ici à 2022.

Parallèlement au lancement de Bell MTS au Manitoba, l'initiative Bell Cause pour la cause a annoncé qu'elle étendrait ses activités à cette province et créerait un nouveau fonds spécialement consacré à la santé mentale autochtone. L'annonce d'aujourd'hui constitue le deuxième engagement important provenant de ce fonds, lancé en mai 2017 avec un don à Ma Mawi Wi Chi Itata. L'équipe Bell Cause pour la cause continue ses consultations auprès des leaders des communautés autochtones manitobaines concernant les plans relatifs aux annonces à venir sur le financement des programmes.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 31 janvier

OPK se joint à Bell pour inviter l'ensemble de la population à prendre part à la conversation sur la santé mentale durant cette journée. Pour chacune des interactions suivantes qui se produiront le 31 janvier, Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale, sans frais additionnels pour les participants :

Messages texte et appels : Chaque message texte envoyé et chaque appel interurbain ou mobile effectué par les clients de Bell Canada et de Bell MTS

et de Bell MTS Twitter : Chaque tweet utilisant le mot-clic #BellCause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

La Journée Bell Cause pour la cause 2017 a établi de nouveaux records, alors que 131?705?010 messages ont été envoyés, ce qui a fait croître le financement de Bell à l'égard de la santé mentale au Canada de 6?585?250,50 $. Le mot-clic #BellLetsTalk (l'équivalent anglais de #BellCause) a été le plus utilisé au Canada en 2017, et est maintenant le mot-clic le plus utilisé de tous les temps sur Twitter au Canada.

Avec 729?065?654 interactions de la part de Canadiens au cours des sept dernières journées Bell Cause pour la cause, l'engagement total de Bell à l'égard de la santé mentale, qui a commencé par un don initial de 50 millions $ en 2010, s'élève maintenant à 86?504?429,05 $. Bell prévoit que son engagement atteindra au moins 100 millions $ en 2020. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos d'Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin

L'organisme Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin (OPK) a été fondé en 2001 par le regretté Larry Morrissette, un leader bien connu qui entretenait une forte vision axée sur la création de possibilités et sur la guérison, tant pour les peuples autochtones que les personnes non issues des Premières Nations.

OPK fournit un soutien holistique et ancré dans la culture à 225 participants qui s'efforcent d'apporter des changements dans leur vie. Plusieurs participants ont été marqués par l'impact intergénérationnel des pensionnats autochtones. Les participants peuvent joindre le personnel d'OPK par téléphone 21 heures par jour, 7 jours par semaine. Selon les particularités de chaque cas, OPK aide les participants en leur offrant de l'assistance relative à leurs besoins essentiels et à l'acquisition d'habiletés fondamentales, des possibilités sur le plan culturel et des services de formation liés à des occasions d'étude et d'emploi.

OPK et ses programmes aident des jeunes et des adultes autochtones qui risquent d'entrer en conflit avec la loi ou qui ont déjà des problèmes judiciaires, des individus qui ne peuvent plus être pris en charge par les organismes de protection de la jeunesse en raison de leur âge et des personnes ayant subi l'impact intergénérationnel des pensionnats autochtones. Pour en savoir plus sur OPK, visitez OPKManitoba.com.

