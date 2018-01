Konica Minolta s'associe à l'Université Ryerson et à Belmont Press pour favoriser l'apprentissage en salle de classe et former les futurs chefs de l'industrie canadienne de l'impression







MISSISSAUGA, Ontario, 24 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) porte à un tout autre niveau le soutien qu'elle a toujours offert aux futurs chefs de l'industrie canadienne de l'impression. En effet, en partenariat avec l'Université Ryerson de Toronto, elle a décidé de donner de son temps et de son argent pour motiver la prochaine génération de gestionnaires des communications graphiques tout en appuyant l'industrie canadienne de l'impression dans sa quête de la crème de la crème. Ce faisant, elle expose les étudiants à certaines des technologies les plus révolutionnaires sur le marché.



L'entreprise s'est engagée à remettre à l'Université 10 000 $ en bourses d'études au cours des cinq prochaines années, afin d'améliorer les aptitudes des étudiants et de les aider à mieux se préparer pour le marché du travail. Du même fait, elle donne un coup de pouce aux imprimeurs qui ont investi dans sa révolutionnaire vernisseuse JETvarnish avec système d'embellissement et de finition numériques de MGI en formant les étudiants, créant ainsi un bassin grandissant de travailleurs compétents prêts à être embauchés.

L'École de gestion des communications graphiques de l'Université Ryerson à Toronto est la seule au Canada à offrir un programme de quatre ans dans le domaine de l'impression et des communications graphiques. Ce genre de formation spécialisée offre aux étudiants des occasions qui mènent souvent à des carrières en gestion. Pendant la durée du programme, les étudiants interagissent avec des employeurs potentiels et gagnent une expérience pratique grâce à des stages organisés ou à un emploi à temps partiel. En plus d'être soutenu par les principaux imprimeurs commerciaux du pays, le programme reçoit aussi le soutien de commanditaires privés, comme Konica Minolta.

Prix, créativité et bien plus encore

Le 6 octobre 2017, une équipe de spécialistes de Konica Minolta s'est rendue à l'Université pour présenter les dernières technologies d'impression à 135 étudiants de quatrième année en gestion des communications graphiques, leur faisant découvrir la conception à l'intention des applications d'embellissement numérique. L'expérience s'est avérée révélatrice pour ces étudiants. On leur a confié la conception des couvertures avant et arrière du programme de la soirée de remise des prix de l'École. L'événement annuel a eu lieu le 7 novembre 2017 au Mattamy Athletic Centre (anciennement le Maple Leaf Gardens). Les étudiants devaient créer des fichiers CMJN multicalques qui seraient par la suite embellis avec vernis et dorures. Konica Minolta Canada a imprimé les programmes, que Belmont Press a ensuite fait finir à Markham, en Ontario, au moyen de sa vernisseuse JETvarnish 3D de MGI Evolution. Les soumissions ont été jugées par le corps professoral de l'École de gestion des communications graphiques de l'Université Ryerson.

Konica Minolta Canada était présente lors de la soirée de remise des prix pour présenter deux nouvelles catégories. Au final, c'est Mia Cyrwus qui a remporté le concours et obtenu un prix en argent de 1 000 $. Les 134 autres participants étaient aussi gagnants, surtout sur le plan de la créativité. Chaque étudiant a reçu une version embellie de son travail numérique, et Belmont Press a même embauché un finissant, qui s'occupera du fonctionnement de la nouvelle vernisseuse JETvarnish 3D de MGI Evolution de l'entreprise. En somme, l'événement a été avantageux pour chacune des 200 personnes présentes, notamment grâce à l'octroi de plus de 50 000 $ en bourses d'études. « Aux gagnants : bravo d'avoir visé haut, d'être sortis des sentiers battus et d'avoir si bien travaillé ensemble sur des projets qui représentent le summum de notre ambition. Vos réalisations font honneur à l'Université Ryerson », a déclaré le président de l'Université, Mohamed Lachemi.

Technologie de finition numérique révolutionnaire

La technologie de MGI de Konica Minolta crée incontestablement tout un émoi; elle a d'ailleurs récemment fait la couverture de plusieurs publications spécialisées. Qui plus est, la liste des applications de la vernisseuse JETvarnish 3DS de MGI et du système iFoil va s'accroître de façon exponentielle à mesure que le marché de dorure et de vernissage passe de l' analogue au numérique. Essentiellement, la vernisseuse JETvarnish propulse la finition avancée à de nouveaux sommets en offrant un vernis UV sélectif et numérique sur des formats en 2D ou en 3D ainsi qu'un effet gaufré ou doré à chaud en une seule passe. De plus, cette technologie s'adapte parfaitement à tous les types de données et comprend notamment la lecture des codes à barres, ce qui permet des impressions graphiques, textuelles et numériques avec vernissage sélectif personnalisé pour des tirages d'une à des milliers de feuilles. Il s'agit d'une nouveauté intéressante qui crée un engouement tant chez les étudiants que dans l'industrie de l'impression.

