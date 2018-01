Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 - Pour améliorer les conditions de logement des personnes à faible revenu : enveloppe augmentée à 283 millions de dollars







LÉVIS, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, ont précisé les investissements en matière d'habitation découlant du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017 -2023, dévoilé en décembre dernier par le ministre Blais.

Les annonces d'aujourd'hui se détaillent ainsi :

Une somme additionnelle de 38,8 millions de dollars est allouée pour terminer la construction des 7 000 logements abordables déjà planifiés. Cela s'ajoute aux 226,4 millions de dollars annoncés, lors du dernier budget gouvernemental, pour la création de 3 000 logements dans le cadre du programme AccèsLogis Québec.

Grâce à ces investissements supplémentaires, des milliers de ménages à revenu faible et modeste pourront bénéficier, à court terme, d'un logement abordable de qualité.

De plus, 16,3 millions de dollars ont a été annoncés lors du dernier budget pour la poursuite du programme Rénovation Québec. Ce dernier offre un soutien financier à des municipalités de toutes tailles pour rénover des logements dans des secteurs résidentiels dégradés.

Citations :

« Ces importants investissements en habitation sont la preuve que le gouvernement est sensible à l'amélioration des conditions de logement de tous les Québécois, et particulièrement des plus vulnérables. L'accès à un logement à prix abordable est un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je suis fière des actions dont nous vous faisons part aujourd'hui, car elles contribueront à augmenter la qualité de vie de nombreux citoyens. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

« Sachant qu'avoir accès à un logement adéquat et abordable est un des facteurs déterminants pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ces investissements en habitation auront un effet positif sur la situation financière de personnes à faible revenu. Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 vise à faire du Québec un endroit encore plus juste. Les mesures annoncées aujourd'hui contribueront à atteindre cet objectif. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Fait saillant :

Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, qui totalise des investissements de près de 3 milliards de dollars, a comme objectif de faire sortir 100 000 personnes de la pauvreté. https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

