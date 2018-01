Diane Tell et l'ambassadrice de France se mobilisent pour l'inclusion des plus vulnérables







MONTRÉAL, 24 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La chanteuse Diane Tell ainsi que l'ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, sont réunies à Montréal pour souligner la nouvelle identité de Handicap International. Elles seront rejointes par Younes Boukala, le plus jeune élu de la Ville de Montréal. L'ONG qui oeuvre dans une soixantaine de pays dans le monde dévoile le nouveau nom de son réseau mondial, Humanité & Inclusion, ainsi que son nouveau logo. Accompagnée par l'agence canadienne Cossette, l'association s'est dotée d'un nom qui reflète davantage ses valeurs et sa mission, ainsi que d'un logo très fort, porteur de sens. Diane Tell s'engage, par la même occasion, pour la défense des plus vulnérables en devenant porte-parole pour Humanité & Inclusion Canada, rejoignant ainsi le comédien Anthony Lemke, engagé depuis 2015 auprès de l'organisation.



Un nouveau nom et un nouveau logo

« Humanité et Inclusion », le nouveau nom du réseau mondial HI, est basé sur l'affirmation d'une valeur centrale pour l'organisation, la valeur d'humanité, qui se traduit dans son action par une approche bienveillante, empathique, au plus près des personnes, qui considère chaque individu dans sa singularité. Ce nom est également centré sur l'ambition qui motive les actions de l'association depuis trente-cinq ans : l'inclusion des personnes handicapées et des populations vulnérables. Pour la première fois de l'histoire de l'association, son logo contient un symbole très fort, celui de la main. Signe universel, immédiatement reconnaissable, par-delà les langues et les cultures, la main exprime tout à la fois un salut amical un coup d'arrêt, une main levée qui dit « stop ! ».

Une consultation très large mise en place par l'agence Cossette

L'agence Cossette, sélectionnée par le biais d'un appel d'offres international très sélectif, a mis en place une méthodologie de travail basée sur d'importantes phases de consultations. L'agence a mobilisé une équipe de professionnels chevronnés parmis lesquels Nathalie Houde (vice-présidente branding), Barbara Jacques (directeur de la créaction, branding & design), Eve-Marie Boutet (directrice, lead d'affaires) et Charlotte Fabre (responsable de comptes senior).

Une visite dans un programme HI au Kurdistan irakien a permis à l'équipe Cossette d'échanger avec une soixantaine d'interlocuteurs internes et externes à notre organisation.

Une campagne institutionnelle pour incarner cette nouvelle identité

Le 24 janvier, la nouvelle identité sera dévoilée à travers une campagne institutionnelle mondiale multi-supports, qui rappelle le symbole de la main et exprime les valeurs de l'ONG à travers un message simple : « Dessinons un autre avenir aux plus vulnérables ». Lien Youtube

La campagne a été conçue à titre gracieux par l'agence Cossette.

Olivier Staub a réalisé le film de la campagne, produit par Morrison Films, et a également réalisé les photos de la campagne, à titre gracieux également. La comédienne Pascale Bussières et la chanteuse canadienne Feist ont prêté leur voix aux versions française et anglaise du film.



Diane Tell rejoint aujourd'hui le comédien Anthony Lemke comme porte-parole de HI. Au niveau international, le joueur de soccer Neymar Jr, la conférencière Jessica Cox et la chanteuse Belge Axelle Red s'engagent aussi aux côté de HI.

