Tetra Pak s'engage à soutenir la stratégie de l'UE pour les plastiques







LAUSANNE, Suisse, January 24, 2018 /PRNewswire/ --

Il a été annoncé aujourd'hui que dans le cadre du plan d'action de l'UE pour une économie circulaire, Tetra Pak s'engage a soutenir la stratégie de la Commission européenne concernant les plastiques.

La société va :

travailler avec des partenaires industriels afin de garantir que, d'ici 2030, des solutions de recyclage soient mises en oeuvre dans toute l' Europe pour que tous les composants des emballages en carton de boissons soient entièrement recyclables

pour que tous les composants des emballages en carton de boissons soient entièrement recyclables augmenter de manière considérable l'utilisation de plastiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables

utiliser des plastiques recyclés une fois qu'ils auront été validés comme étant sûrs et légalement acceptables pour une utilisation en contact avec des aliments

Dennis Jönsson, PDG et président de Tetra Pak, a déclaré : « Bien que près de 75 % de nos emballages soient constitués de carton, nous utilisons également du plastique comme couche protectrice et pour les ouvertures des emballages.

« La stratégie européenne pour les plastiques est une étape importante vers une économie circulaire basse en carbone et qui s'appuie sur le recyclage, les matières premières renouvelables et un approvisionnement responsable. Nous somme prêts à apporter notre contribution en tant que principal fournisseur d'emballages et de produits alimentaires transformés ».

Notes à l'attention des rédacteurs :

Tetra Pak s'engage à augmenter l'utilisation de matières premières renouvelables issues de sources d'approvisionnement responsables, notamment des biopolymères, dans sa gamme d'emballages. En 2014 la société a lancé Tetra Rex®, le premier emballage carton pour les boissons entièrement fabriqué à partir de matériaux d'origine végétale

La collaboration de l'industrie et de ses partenaires afin d'augmenter le recyclage post-consommation est une part essentielle du programme environnemental de Tetra Pak. Aujourd'hui, 47 % des boissons en emballage carton mis sur le marché en Europe sont recyclés

