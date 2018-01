Invitation aux médias - Sommet Touristique Canada - Chine : « Un monde sans Stéréotypes »







MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Monsieur Philippe H.B. Wang, Président du Conseil des Entrepreneurs Chinois au Canada (CCEC) et Madame Martine Jing, Présidente de Sinorama, invitent les médias au Sommet Touristique Canada - Chine organisé dans le cadre de l'année du Tourisme Canada - Chine 2018.

L'événement sous le thème « Un monde sans Stéréotypes » adressera le développement des affaires dans le domaine touristique entre la Chine et le Québec, et les possibilités de collaboration bilatérale.

Quand : Dimanche le 28 janvier 2018, de 9h à 14h



Où : Restaurant Impérial

998, boul. St-Laurent, Montréal.

9h00 à 10h00 Forum de l'industrie du tourisme

Présentations des Offices de Tourisme (Montréal, Ville de Québec, Charlevoix, Wendake , Alliance de l'industrie touristique), du Canadiens de Montréal et de Sinorama

10h00 à 11h00 Allocutions de bienvenue

Monsieur Tom Zheng , Secrétaire général du CCEC

, Secrétaire général du CCEC Madame Martine Jing , Présidente de Sinorama

, Présidente de Sinorama Monsieur Peng Jingtao, le Consul Général de Chine

Madame Yang Wenting , Directrice de l'Office national du tourisme de la Chine à Toronto

, Directrice de l'Office national du tourisme de la Chine à Guylaine Tremblay , porte-parole de Sinorama

, porte-parole de Sinorama Madame Wang Hui , Vice-présidente du groupe de tourisme Caissa

, Vice-présidente du groupe de tourisme Caissa Son Excellence LU Shaye, Ambassadeur de Chine

11h15 à 12h00 Panel

Son Excellence LU Shaye, Ambassadeur de Chine;

Monsieur François Chevrier VP, Alliance de l'industrie touristique du Québec;

Madame Yang Wenting, directrice de l'Office national du tourisme de la Chine à Toronto;

Madame Martine Jing, présidente de Sinorama.

Sujets présentant des possibilités de collaboration bilatérale, d'impact potentiel et de stratégies d'affaires, en cette Année du tourisme Canada - Chine 2018.

*Suivi d'une période de questions.

Les représentants des médias peuvent réserver leur place auprès du soussigné.

Le panel sera suivi d'un lunch.

À propos du CCEC

Le CCEC est un organisme canadien à but non lucratif fondé à Montréal composé, principalement, d'entrepreneurs d'élite d'origine chinoise demeurant au Canada, notamment au Québec. Le CCEC met en place une plate-forme d'échanges actifs et efficaces entre ses membres et leurs interlocuteurs locaux et internationaux afin d'encourager une coopération bilatérale. (ccecouncil.org)

À propos de Sinorama

Groupe Sinorama est une des plus importantes agences touristiques intégrées en Amérique du Nord, spécialisée dans les forfaits voyages. Sinorama propose plus de 30 pays de destination.

Elle compte plus de 300 employés et son siège social est situé à Montréal, avec des bureaux à travers le monde. (Symbole boursier : SNNN). (sinorama.ca)

SOURCE Conseil des entrepreneurs chinois au Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 11:53 et diffusé par :