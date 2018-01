Le renouvellement de Postes Canada mettra le service aux Canadiens au coeur de ses opérations







MISSISSAUGA, ON, le 24 janv. 2018 /CNW/ - À titre d'entreprise publique estimée qui continuera de servir notre pays pendant des décennies, Postes Canada doit continuer à s'adapter, à permettre des innovations permanentes et à offrir un bon service aux Canadiens.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services Publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la vision du gouvernement pour le renouvellement de Postes Canada, qui met à l'avant-plan le service aux Canadiens. Pour appuyer cette nouvelle vision, le gouvernement a proposé de nouvelles mesures et présenté une nouvelle orientation pour le renouvellement de Postes Canada.

Par nouvelle vision, on entend le renouvellement de Postes Canada, qui permettra à cette dernière d'offrir un service de grande qualité à prix raisonnable aux Canadiens, peu importe leur lieu de résidence. La direction de la Société et ses employés travailleront en partenariat pour s'adapter, relever les défis et profiter des occasions créées, entre autres, par les nouvelles technologies et les attentes changeantes de ses clients et des collectivités qu'elle dessert.

Conformément à la vision de mettre le service au premier plan, le gouvernement, en s'appuyant sur le moratoire déjà annoncé, met fin au passage à la livraison à domicile aux boîtes postales communautaires, et ce, avec une entrée en vigueur immédiate. De plus, Postes Canada élaborera davantage son programme d'accessibilité afin d'aider les personnes qui ont le plus de difficulté avec des boîtes postales communautaires. Ainsi, les aînés et les personnes à mobilité réduite auront un accès plus facile à leur courrier. Des dizaines de milliers de Canadiens bénéficieront alors d'un service amélioré. À la demande du gouvernement, Postes Canada mettra sur pied un groupe d'experts et de défenseurs d'aînés et de personnes handicapées. Ce groupe donnera des conseils sur l'élaboration, la mise en oeuvre et la promotion d'un programme d'accessibilité amélioré.

De plus, Postes Canada sera reclassée en vertu la Loi sur la gestion des finances publiques pour qu'elle puisse réinvestir tous ses profits dans les services offerts aux Canadiens et l'innovation. Elle fera aussi la promotion de ses services d'envoi abordables auprès de la population canadienne par l'entremise de son vaste réseau de bureaux de poste d'un bout à l'autre du pays.

Une nouvelle direction sera la clé du succès futur de Postes Canada et permettra de jeter les bases du renouvellement. La ministre Qualtrough a récemment annoncé la nomination de Jessica L. McDonald à titre de présidente du conseil d'administration de Postes Canada. Elle supervisera la mise en oeuvre de la nouvelle vision, décrite dans une lettre. Sa nomination s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement plus large du conseil d'administration, qui sera plus diversifié et offrira une plus grande perspective, notamment en ce qui concerne la main-d'oeuvre. Le gouvernement demande au conseil d'établir des liens plus collaboratifs et constructifs avec les collectivités, les employés, la main-d'oeuvre et d'autres intervenants.

Les mesures annoncées aujourd'hui constituent la première étape d'un processus à plus long terme visant à renouveler Postes Canada afin qu'elle demeure pertinente, valorisée et viable à long terme et qu'elle continue de fournir de bons emplois à la classe moyenne et d'offrir un service apprécié par la population canadienne.



« Le service aux Canadiens doit être au coeur des activités de Postes Canada. Notre gouvernement jette les bases du renouvellement à long terme de Postes Canada pour que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays puissent continuer à communiquer entre eux. Ces bases du renouvellement seront essentielles pour faire de Postes Canada un organisme novateur capable de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et de répondre aux nouvelles attentes des Canadiens de façon durable. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« C'est un honneur d'avoir été choisie pour diriger le renouvellement d'une institution canadienne précieuse. La priorité de notre équipe de direction sera d'établir une relation plus collaborative et positive avec les employés de Postes Canada et les syndicats qui les représentent. Ils joueront un rôle clé dans la création de la culture d'innovation et de la souplesse nécessaires pour assurer que la Société continue d'offrir des services abordables de haute qualité qui répondent aux besoins changeants des Canadiens. »

Jessica L. McDonald

Présidente du conseil d'administration, Postes Canada



Cette nouvelle orientation tient compte des données probantes et des points de vue recueillis lors de l'examen exhaustif lancé en mai 2016, notamment le travail du groupe de travail indépendant, du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes et des commentaires des Canadiens.

Le gouvernement a procédé à un examen en deux étapes de Postes Canada fondé sur des données probantes, dans le cadre duquel les Canadiens de partout au pays ont eu l'occasion de partager leurs points de vue, leurs besoins et leurs attentes concernant les services postaux.

Les Canadiens ont participé par correspondance écrite, courriel, médias sociaux, sondages en ligne, audiences publiques et assemblées publiques. De plus, la recherche sur l'opinion publique menée dans le cadre de l'examen de Postes Canada a conclu que la grande majorité des Canadiens apprécient Postes Canada en tant qu'institution publique et sont très satisfaits des services qu'ils reçoivent. Au total, 94 % des Canadiens interrogés ont affirmé que la capacité d'envoyer et de recevoir du courrier est de la plus haute importance pour eux. De plus, 91 % des Canadiens et 83 % des entreprises interrogés se disent satisfaits des services fournis par Postes Canada.

par Postes Canada. Postes Canada et ses quelque 64 000 employés ont travaillé fort pour s'adapter à un environnement commercial en évolution rapide; cela comprend offrir aux clients des options plus souples en qui a trait à la livraison et améliorer les processus opérationnels.

En 2016, Postes Canada a livré 8,4 milliards d'articles de courrier à 16 millions d'adresses au Canada . Cela comprenait la livraison de deux colis sur trois commandés en ligne par des Canadiens. Pendant la période des Fêtes de 2017, Postes Canada a connu le plus grand volume de livraison de colis des dernières années.

