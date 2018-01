Tournée de consultation : Pour une voirie locale repensée - La tournée s'arrête à la MRC du Témiscouata







TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Afin d'apporter des améliorations à la gestion des programmes de voirie locale, une rencontre a eu lieu cet avant-midi avec les élus de la MRC du Témiscouata en présence du député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin. Celui-ci a été mandaté par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin et par la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, pour effectuer une tournée de consultation auprès des MRC afin de connaître la vision des élus locaux et des gestionnaires municipaux sur les différents programmes.

Citation :

« Cette tournée est l'occasion pour les municipalités de l'est comme de l'ouest du Québec d'avoir voix au chapitre dans la révision de nos programmes de voirie locale. Elles pourront pleinement faire valoir leur vision et proposer des simplifications, des allégements et des améliorations à la gestion de ces programmes. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Le but de cette opération est simple : continuer d'aider les municipalités à assumer leurs responsabilités en ce qui concerne leur réseau routier. Cette démarche témoigne de manière éloquente de notre écoute des besoins du monde municipal. »

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Faits saillants :

Dans le cadre de la tournée, les partenaires municipaux de 25 MRC et de plus de 100 municipalités seront rencontrés.





Il existe sept programmes d'aide financière à la voirie locale. Ceux-ci concernent la planification, l'immobilisation et l'entretien du réseau routier local et municipal. Les programmes viennent à échéance le 31 mars 2018, et l'approbation du Conseil du trésor est requise pour leur renouvellement.





l'approbation du Conseil du trésor est requise pour leur renouvellement. Le budget global annuel des programmes d'aide financière à la voirie locale (PAFVL) est de 175 millions de dollars. Il a été augmenté de 50 millions par an avec la création du programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) en conformité avec l'Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, conclu entre le gouvernement et le monde municipal.

