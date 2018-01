Projet d'investissement de près de 2,2 millions de dollars en Mauricie - Québec soutient l'entreprise Aspasie dans ses démarches de commercialisation à l'international







TROIS?RIVIÈRES, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, une aide financière totalisant 695 666 $ à l'entreprise manufacturière Aspasie pour soutenir la réalisation d'un projet d'investissement évalué à près de 2,2 millions de dollars.

L'initiative vise notamment l'acquisition d'équipements spécialisés et d'un logiciel de gestion, ainsi que la réalisation de démarches liées à la commercialisation à l'international de produits innovateurs permettant de mettre en valeur de grandes marques de l'industrie des produits de beauté et de celle des biens de consommation.

Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Citations :

« Depuis plus de 45 ans, l'entreprise Aspasie contribue à la vitalité économique de la Mauricie, notamment grâce à son expertise reconnue dans la fabrication d'étiquettes surmoulées et de produits de marketing visuel destinés à l'industrie des produits de beauté. Sa réputation d'excellence dans ce domaine est le fruit de nombreux efforts et d'initiatives structurantes, comme celle annoncée aujourd'hui, qui lui permettent entre autres de demeurer à la fine pointe de la technologie et de l'innovation. C'est donc avec fierté que nous la soutenons dans la réalisation de cet important projet, qui contribuera à renforcer sa position de chef de file à l'international dans ce secteur d'avenir. »

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières

« En aidant Aspasie à accroître sa productivité et à commercialiser ses produits sur de nouveaux marchés, nous permettons à une entreprise manufacturière de notre région d'assurer sa compétitivité à l'international. Des projets comme celui?ci auront assurément des retombées considérables pour notre économie régionale, en plus de stimuler la croissance du secteur manufacturier québécois. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« La détermination des entrepreneurs, l'environnement d'affaires compétitif de la région de la Mauricie et les mesures mises en place par notre gouvernement, telles que le Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, sont autant de facteurs qui contribuent à diversifier et à solidifier l'économie régionale. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous favorisons le succès et la croissance d'entreprises comme Aspasie, qui s'engagent dans la réalisation de projets novateurs pour le développement économique de leur région. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Fondée en 1971, l'entreprise Aspasie se spécialise dans les secteurs de l'impression d'étiquettes surmoulées et de produits de marketing visuel destinés à l'industrie de la beauté.

se spécialise dans les secteurs de l'impression d'étiquettes surmoulées et de produits de marketing visuel destinés à l'industrie de la beauté. Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 11:48 et diffusé par :