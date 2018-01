Soutien à Imprimerie Gauvin pour l'acquisition d'équipement qui lui permettra de poursuivre sa croissance dans sa nouvelle usine







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 800 000 dollars à l'entreprise de Gatineau dans le cadre d'un projet d'investissement de plus de 2 millions de dollars

GATINEAU, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, annonce qu'Imprimerie Gauvin ltée se voit accorder une aide financière de 800 000 $, sous forme de contribution remboursable.

L'innovation est un véritable moteur économique qui contribue à la croissance de nos entreprises et dont profitent les collectivités et la classe moyenne. Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et ses partenaires sont résolus à soutenir les entreprises canadiennes innovantes comme Imprimerie Gauvin.

Les autres partenaires d'Imprimerie Gauvin qui se joignent au gouvernement du Canada pour le financement de ce projet sont la Banque de développement du Canada, Investissement Québec ainsi que la Ville de Gatineau par l'entremise d'Investissement et Développement Gatineau.

Imprimerie Gauvin est un fleuron de la région de Gatineau. Cette entreprise familiale oeuvre dans le domaine de l'impression depuis 125 ans. Plus spécifiquement, elle est manufacturière de livres à couverture souple et se démarque dans le créneau des courts et moyens tirages de livres. Imprimerie Gauvin compte plus de 200 éditeurs-clients de tailles variées à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe.

Les aides financières accordées visent à soutenir l'acquisition d'équipements et le déménagement de l'entreprise dans une usine, ce qui lui permettra d'améliorer sa productivité. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC serviront à l'acquisition de logiciels et d'équipements qui permettront à l'entreprise de faire de l'impression numérique à la demande.

Citations

« Grâce à ses idées novatrices et son intérêt pour la recherche et développement, Imprimerie Gauvin a su développer une expertise en misant sur l'innovation et ainsi créer de la richesse pour les citoyens de Gatineau et de la région. Sincères félicitations pour cette belle réussite qui démontre, une fois de plus, l'ingéniosité des Canadiens! »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer



« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître, à innover et à exporter, afin qu'elles puissent créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme Imprimerie Gauvin. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC



« Nous sommes très heureux de l'appui de nos partenaires, qui nous permet d'améliorer notre productivité et de continuer à croître dans un marché traditionnel qui a été bouleversé par la venue du livre électronique. Ce soutien nous aidera à percer tant localement qu'au niveau international. »

André Gauvin, président-directeur général, Imprimerie Gauvin ltée



« L'innovation, qu'il s'agisse de petites améliorations qui augmentent l'efficacité, d'un nouveau produit prometteur ou d'une réorganisation majeure, est vitale pour toute entreprise qui souhaite passer au niveau supérieur. Imprimerie Gauvin a saisi l'occasion d'innover et de stimuler sa croissance; c'est un parfait exemple de l'esprit entrepreneurial que BDC ne peut qu'encourager et appuyer ».

Martin Richer, directeur, Centre d'affaires - Outaouais, Banque de développement du Canada.



« Le marché de l'imprimerie au Québec est en profond bouleversement. Pour rester en affaire et continuer à prospérer, nos imprimeurs doivent investir et prendre le virage numérique. Imprimerie Gauvin l'a bien compris. En automatisant sa nouvelle ligne de production, ce manufacturier innovant pourra ainsi mieux desservir sa clientèle tout en développant de nouveaux marchés. Il était donc tout naturel pour Investissement Québec de participer à sa croissance en accordant un prêt de 425 000$ pour son projet. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général Investissement Québec



« Le secteur manufacturier représente une priorité pour ID Gatineau et nous allons y porter une attention particulière en 2018. Imprimerie Gauvin est un bel exemple d'entreprise innovante et créatrice de richesse qui oeuvre dans ce secteur d'activité. Nous sommes donc très heureux de l'accompagner dans ses projets d'expansion, notamment en lui octroyant une contribution financière de 150 000 $. »

Jean-François LeBlanc, vice-président du conseil d'administration d'ID Gatineau



À propos d'Imprimerie Gauvin ltée

Imprimerie Gauvin est une entreprise familiale en affaires depuis 1892. Cette entreprise innovante investit dans la recherche et développement pour améliorer ses procédés et développer de nouveaux produits. Cette recherche et développement permet à l'entreprise de réunir logiciels, équipements et procédés pour en arriver à un résultat qui révolutionnera l'industrie de l'impression. Pour plus de détails, visitez le www.gauvin.ca.

