Un spectacle rock 100 % canadien au Grand Rassemblement des motoneigistes dans Charlevoix!

LA MALBAIE, QC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Grand Rassemblement des motoneigistes dans Charlevoix est de retour cette fin de semaine, à l'hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu.

En bref

L'événement a lieu les 26 et 27 janvier. Au fil des années, il est devenu un incontournable pour les adeptes de motoneige du Québec et même d'ailleurs.



Comme le veut la tradition, le souper-spectacle du Grand Rassemblement des motoneigistes dans Charlevoix promet d'être festif! Après Rock Story et Rock Story - la suite , qui parcourt les scènes depuis 12 ans, le groupe ajoute une corde à son arc avec une version Made in Canada ! Mené par le chanteur Jean Ravel, le spectacle rend hommage à de grands rockers canadiens comme Bryan Adams, Corey Hart, Alannah Myles, Avril Lavigne, Michel Pagliaro, Alanis Morissette, Marjo et Céline Dion.



En plus d'offrir 1 000 $ en prix, le rallye de poker en motoneige du Casino de Charlevoix propose une randonnée au coeur de magnifiques paysages où l'on peut admirer le fleuve et les montagnes.



Pour l'occasion, l'hôtel offre divers forfaits avec hébergement. Il est aussi possible de se procurer des billets pour le souper-spectacle à 99 $ (taxes et service en sus) en téléphonant au 418 665-3703. Ces billets permettent également de participer au rallye de poker du Casino de même que d'assister aux courses d'accélération du SMT Drag Motoneige Charlevoix, à l'aéroport de Saint-Irénée.



Les détenteurs de billets pour le souper-spectacle pourront participer au pool party qui se déroulera aux piscines du Fairmont Le Manoir Richelieu , le vendredi soir.

À propos du Casino de Charlevoix

Le complexe que forment le Casino de Charlevoix et le Fairmont Le Manoir Richelieu offre un vrai tout en un : jeu, évasion et découvertes. Il ajoute naturellement du divertissement aux escapades en amoureux ou entre amis. En tant qu'instrument de développement économique et touristique, le Casino de Charlevoix est fier de s'impliquer dans la promotion de la motoneige dans Charlevoix.

