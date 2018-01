Des fonds fédéraux étendent le programme de prévention du crime du YMCA à Moncton, à Montréal, à Regina et à Surrey







REGINA, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé 5 millions de dollars sur cinq ans en financement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime afin d'élargir la portée du programme de mentorat du YMCA.

Le programme Unplus mentorat est un programme communautaire qui vise une action préventive auprès de jeunes susceptibles d'emprunter la voie de la criminalité. Dans le cadre du programme, des bénévoles formés offrent des services de mentorat personnalisé à des jeunes par rapport aux défis qu'ils rencontrent dans leur vie. Les YMCA du Québec mettent en oeuvre ce programme dans quatre villes canadiennes, soit à Moncton (au Nouveau-Brunswick), à Montréal (au Québec), à Regina (en Saskatchewan) et à Surrey (en Colombie-Britannique), et espère aider 720 participants âgés entre 10 et 17 ans, en assignant un mentor bénévole à chaque jeune.

Le programme a prouvé qu'il est efficace pour contribuer à dissuader les jeunes à risque d'avoir des démêlés avec la justice. Une étude a révélé qu'après six mois, 86 % des jeunes qui participaient au programme avaient grandement amélioré leur comportement et changé leur attitude.

Citations

« Notre gouvernement est résolu à mettre en oeuvre des politiques de justice pénale axées sur des données probantes qui ont fait leur preuve dans la prévention de la criminalité et de la victimisation et la protection des collectivités et des citoyens. Nous sommes fiers de collaborer avec le YMCA pour mettre en oeuvre des programmes qui font échec à la criminalité en rejoignant les personnes à risque pour les habiliter à prendre des décisions positives et saines en leur donnant accès à du soutien et à des possibilités. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Il est encourageant de voir le programme Unplus prendre de l'ampleur aussi rapidement. Au fil du temps, les équipes mettent en commun leurs expériences et acquièrent de nouvelles compétences, ce qui nous permet de voir des participants au mentorat qui s'impliquent en milieu scolaire, relèvent des défis et élargissent leurs réseaux en y intégrant des pairs, des adultes et des activités positifs. »

- Darryl McKenzie, PDG intérimaire, YMCA de Regina

« Je suis très heureux de partager avec le gouvernement fédéral la grande expérience de première ligne des YMCA auprès des jeunes à risque. Lorsque les enfants fréquentent le Y, d'énormes répercussions se font sentir sur leur réussite à l'école et à la maison, ainsi que sur leur santé. La clé, c'est la prévention. L'objectif est d'empêcher les enfants à risque de traîner dans les rues et d'encourager les habitudes saines grâce aux conseils et au soutien personnalisé d'un mentor. Le programme Unplus mentorat des YMCA est un modèle établi qui a fait ses preuves en intervention préventive. Le programme démontre que les YMCA sont un partenaire de choix qui s'engage à aider les jeunes à réussir et à atteindre leur plein potentiel. »

- Stéphane Vaillancourt, président et PDG des YMCA du Québec

Faits en bref

Les YMCA du Québec mettent en oeuvre le programme Unplus mentorat en partenariat avec le YMCA du Grand Vancouver, le YMCA de Regina, le YMCA du Grand Moncton et le YMCA Scotland (fondateur du programme).

Du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017, le gouvernement du Canada a soutenu 91 projets communautaires axés sur la prévention du crime dans l'ensemble du Canada .

avril 2016 au 31 mars 2017, le gouvernement du a soutenu 91 projets communautaires axés sur la prévention du crime dans l'ensemble du . Près de 43 millions de dollars ont été affectés à des projets en 2017-2018 afin d'appuyer la Stratégie nationale pour la prévention du crime. Grâce à ces investissements, le gouvernement soutient la mise sur pied de pratiques efficientes qui permettent de prévenir et de réduire la criminalité au sein des populations à risque et dans les communautés vulnérables en prenant des mesures pour atténuer les facteurs sous-jacents chez les personnes susceptibles de commettre des infractions.

