Transport aérien - L'Union des municipalités du Québec et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec dirigeront une mission économique pour stimuler le développement d'une desserte aérienne régionale abordable

QUÉBEC, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) ont annoncé aujourd'hui qu'elles mèneront une mission économique sur le transport aérien du 25 au 26 janvier 2018 à Toronto et à Calgary.

« Après avoir analysé plus de 600 billets d'avion, nous avons démontré que nous payons 55 % plus cher nos billets d'avion pour voyager à l'intérieur du Québec. C'est pourquoi nous partons demain en mission pour rencontrer divers transporteurs canadiens. Il faut les inviter à mieux desservir notre territoire car présentement, on observe une situation quasi-monopolistique pour 67 % des destinations québécoises. Dans les autres provinces canadiennes, les grands transporteurs offrent plusieurs liaisons aériennes vers des marchés très diversifiés et nous voulons comprendre les raisons pour lesquelles ces entreprises ne font pas de même au Québec », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

Parmi les principales activités prévues au cours de cette mission, mentionnons entre autres des rencontres avec les membres de la haute direction de transporteurs aériens. La délégation sera formée des personnes suivantes :

M. Alexandre Cusson , président de l'UMQ et maire de Drummondville ;

, président de l'UMQ et maire de ; M. Daniel Côté, président du Comité sur le transport aérien de l'UMQ et maire de Gaspé;

M. Éric Larouche , président du conseil d'administration de l'Alliance;

, président du conseil d'administration de l'Alliance; M. Sébastien Viau, vice-président marketing et commercialisation de l'Alliance.

« L'avion est sans aucun doute le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace pour relier les régions avec les centres urbains, ou pour relier les régions entre elles, que ce soit pour l'accès à des services spécialisés, pour attirer des promoteurs ou pour du développement touristique. Or, l'un des plus grands freins au développement des régions demeure le prix trop élevé des billets d'avion, une situation qui perdure depuis trop longtemps. Pour qu'ils atteignent un niveau plus acceptable, la création de concurrence est ciblée comme la meilleure option et c'est pourquoi, du côté de l'UMQ, nous avons choisi d'être proactifs et d'aller stimuler cette potentielle concurrence. Ce sera une action de plus pour favoriser le développement socioéconomique de nos régions! », a ajouté monsieur Daniel Côté.

Cette mission économique vise à comprendre la quasi?absence des transporteurs canadiens au Québec, à présenter aux transporteurs le fort potentiel des expériences touristiques qui se retrouvent dans les régions du Québec, à inviter les compagnies aériennes à faire des études de marché pour des liaisons aériennes saisonnières ou annuelles au Québec et à proposer un partenariat promotionnel pour la mise en marché.

« De janvier à octobre 2017, le Québec a connu une hausse des arrivées de touristes internationaux plus importante que celle de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du Canada. Nous séduisons les touristes avec des expériences distinctives, dont certaines des plus porteuses se trouvent en région. Le développement d'une desserte aérienne régionale abordable est essentiel pour capitaliser sur les expériences de calibre mondial mises en place en région et sur les efforts de promotion à l'international », a conclu monsieur Éric Larouche, président du conseil d'administration de l'Alliance.

Cette mission se déroulera à quelques jours du Sommet sur le transport aérien régional, qui se tiendra à Lévis le 2 février 2018. L'événement, organisé conjointement par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et la Société du Plan Nord, vise à améliorer le réseau aéroportuaire et l'accès aux services aériens pour l'ensemble des régions du Québec, au meilleur coût possible. L'UMQ y présentera un bilan complet de la mission.

