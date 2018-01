Le secteur minier se réjouit des progrès réalisés dans l'Accord de partenariat transpacifique







OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - L'association minière du Canada (AMC) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui au sujet de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le Canada et les autres pays de la zone Asie-Pacifique se sont en effet entendus sur les termes de cet important accord commercial.

« Le Canada est une nation commerciale, notre économie ne peut que profiter de l'accès aux marchés mondiaux. Nous appuyons pleinement la participation du Canada au PTPGP et nous espérons que l'accord sera bientôt signé. Cet important bloc commercial n'est pas seulement important pour notre secteur, qui a besoin de l'accès aux nouveaux marchés émergents, mais aussi pour la grande économie canadienne », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada (AMC).

Les pays membres du PTPGP représentent 494 millions de personnes, pour un PIB combiné de plus de 10 billions $ US, ou 13 % du PIB mondial. Au cours des dernières années, les exportations de métaux et de minerais du Canada vers les pays du PTPGP ont été très importantes. Le Japon est le quatrième plus grand marché d'exportation du Canada dans le secteur minier, pour une valeur totale de plus de 3,4 milliards de dollars en 2015. Avec la réduction des tarifs douaniers, les exploitants du Canada devraient améliorer grandement leur position auprès des partenaires de l'Accord de partenariat transpacifique. Par exemple, le Japon applique actuellement des droits allant jusqu'à 7,9 % sur les produits minéraux et métalliques; au Vietnam, ces droits montent jusqu'à 40 %, en Malaysie, jusqu'à 50 %, en Australie jusqu'à 5 %, en Nouvelle-Zélande jusqu'à 10 % et au Brunei, jusqu'à 20 %.

Les négociations, qui vont bien au-delà de la réduction et de l'élimination des tarifs douaniers, portent également sur les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises pour assurer le transport transfrontalier quotidien des produits, des gens et des services. Le secteur minier est l'un des plus importants secteurs canadiens parmi ceux qui investissement à l'extérieur; à ce titre, il est important qu'il puisse compter sur une plus grande certitude, transparence et protection de ses investissements étrangers, que le PTPGP procurera, pour pouvoir demeurer concurrentiel sur la scène mondiale.

« Le reste du monde considère le Canada comme un chef de file dans le secteur minier. Pour conserver ce leadership mondial, il est important que le secteur minier et celui de l'approvisionnement canadiens aient accès à des supports modernes et complets pour le commerce et l'investissement, qui leur permettront d'aller à la rencontre des marchés où se brassent les affaires », a conclu Pierre Gratton.

