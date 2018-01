LDS Scientific, Inc., filiale de Lifestyle Delivery Systems, reçoit le permis MDAQMD de l'État de Californie et amorce la production







VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 23 janvier 2018 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQB : LDSYF) et (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que, le 16 janvier 2018, le Mojave Desert Air Quality Management District (« MDAQMD ») a délivré à LDS Scientific, Inc. un permis l'autorisant à exercer ses activités en vertu de la licence de fabrication temporaire de catégorie de la M de type 7, avec des solvants volatils. Le permis est valide jusqu'en juin 2018, date à laquelle l'installation et ses activités seront examinées par le MDAQMD. Si l'examen est favorable, le permis peut être renouvelé pour un an.

Commentant cette évolution, Brad Eckenweiler, chef de la direction de LDS, a déclaré : « Il y a des avantages à être le premier arrivé, mais il y a aussi des défis à relever. » Peu avant la fin de l'année, la société a été avisée que le MDAQMD, une agence environnementale de l'État de la Californie, lui exigerait un permis d'exploitation en vertu de la licence d'extraction des volatils du cannabis médicinal de type 7, fabricant 2, de CSPA Groupe inc. (no de licence 00000001). LDS Scientific a rempli la demande de permis, en y joignant les calculs et les projections d'utilisation requises, et, au dépôt de celle-ci auprès du MDAQMD, s'est vue informée que le délai d'examen est normalement de six à huit semaines. La société, soulevant nos inquiétudes au sujet des installations, a fait valoir que les employés, absents du travail tout le mois de décembre, notamment la période des Fêtes, espéraient se remettre au travail en janvier et que toute aide visant à accélérer le processus d'examen serait grandement appréciée. Dépassant nos attentes, le MDAQMD, cinq jours ouvrables après le dépôt de notre demande, a délivré le permis requis. Malheureusement, le jour même, la société a également reçu du service d'incendie du comté de San Bernardino un avis l'informant que le service avait décidé de modifier son approbation antérieure de l'installation pour exiger la mise en place de gicleurs d'incendie supplémentaires dans les trois salles d'extraction. Les modifications supplémentaires voulues par les gicleurs et leur intégration dans les systèmes d'alarme et les systèmes d'alerte atmosphérique furent terminées samedi après-midi et le certificat d'achèvement des travaux fut transmis par courriel à l'inspecteur du service d'incendie du comté de San Bernardino. Dans l'intervalle, pendant que nous nous occupions du permis MDAQMD, la société a modifié l'équipement d'extraction pour en accroître l'efficacité et réduire le temps d'entretien. Ces améliorations ont été certifiées conformes ayant rempli tous les critères de sécurité de fonctionnement. Reprenant son propos, Brad Eckenweiler a souligné : « Nous sommes dans une nouvelle industrie où les organes directeurs, les autorités policières et les législateurs, conscients des effets, se frayent un chemin à travers de nombreuses questions de santé, de sécurité, de commerce, de finances et de responsabilité. Ces questions et les incertitudes qui en découlent continueront probablement à poser des défis à tous les acteurs dans cette industrie et LDS continuera de relever ces défis dans la mesure où elle développe une base d'entreprise orientée non vers le court terme mais l'avenir. » La société est en phase de production et disposera de détails pour ses actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. La société fournira sur son site Web des extraits audio saillants de l'AGA.

À propos du Mojave Desert Air Management District

Le Mojave Desert Air Quality Management District (District de gestion de la qualité de l'air du désert de Mojave) est géographiquement le deuxième en importance des 35 districts atmosphériques de l'État. En tant qu'agence de contrôle de la pollution atmosphérique pour le High Desert du comté de San Bernardino et la vallée Palo Verde du comté de Riverside, le MDAQMD est appelé avant tout à réglementer les sources stationnaires de pollution atmosphérique situées à l'intérieur des limites de sa juridiction. Le personnel chargé du contrôle de l'air exploite et entretient six stations de surveillance (Barstow, Hesperia, Phelan, Trona, Twentynine Palms et Victorville) dans la circonscription territoriale de plus de 20 000 milles du district. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://mdaqmd.ca.gov/

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que fumer, mais aussi une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit. De plus, suite à son accord de services de gestion, conclu avec NHMC, Inc. et CSPA Group, Inc. respectivement, la société a commencé à s'impliquer directement dans la culture d'ingrédients médicinaux pour ses produits et leur fabrication. De la semence à la vente, les produits et les ingrédients de la société seront testés tout au long des processus de formulation et de production, pour en vérifier la qualité et la composition, assurant ainsi un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler, président et chef de la direction

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

investor.relations@lifestyledeliverysystems.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médicinal, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 18:31 et diffusé par :