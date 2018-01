Signature du nouveau Partenariat transpacifique : la FCEI se réjouit et félicite le gouvernement fédéral







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La FCEI se réjouit de l'accord de principe survenu dans le cadre de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Elle tient d'ailleurs à féliciter le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que les ministres Chrystia Freeland et François-Philippe Champagne, de même que les équipes de négociateurs, pour cette belle réalisation.

Annoncé aujourd'hui, ce nouvel accord donnera aux entreprises canadiennes accès à un marché de 494 millions d'habitants qui représente un produit intérieur brut (PIB) combiné 10,2 billions de dollars US, soit 13,6 % du PIB mondial. «?Cet accord est important parce qu'il ouvre de vastes marchés à de nombreuses PME canadiennes, que ce soit, par exemple, dans le domaine des pêches ou dans les secteurs agricole et manufacturier, affirme Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale à la FCEI. De plus, il arrive à point nommé étant donné l'incertitude qui plane en ce moment autour de l'ALENA.?»

La FCEI salue par ailleurs le fait que l'Accord comprend un chapitre où sont énoncées des mesures spécifiques qui permettront aux PME de bénéficier du maximum d'opportunités qui s'ouvriront à la suite de sa mise en place. «?Le fait qu'il y ait dans l'Accord un chapitre dédié aux PME montre notamment que les pays membres du PTPPG reconnaissent la nécessité de mettre à leur disposition des outils qui leur permettront de mieux saisir les opportunités que leur offre un tel accord?», conclut Mme Hébert.

Enfin, en attendant d'avoir plus de détails sur l'Accord, la FCEI a aussi demandé au gouvernement fédéral de prévoir la mise en place de mesures de compensation s'il advenait que des PME dans certains secteurs d'activité subissent des impacts négatifs.

