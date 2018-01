Déclaration du gouvernement du Canada sur les avantages de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste pour le secteur agricole







OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui sur la conclusion de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste pour le secteur agricole (PTPGP) :

« Une étape importante vient d'être franchie dans la négociation du PTPGP et c'est une excellente nouvelle pour les agriculteurs et les transformateurs alimentaires canadiens, car cet accord favorisera la croissance de l'économie canadienne, y compris celle de la classe moyenne, et assurera la prospérité des communautés rurales partout au pays.

« Il donnera au secteur agricole canadien un accès privilégié à tous les pays signataires du PTPGP et offrira de nouveaux débouchés pour un large éventail de produits canadiens, notamment la viande, les grains, les légumineuses, le sirop d'érable, les vins et les spiritueux, les fruits de mer ainsi que les produits agroalimentaires.

« Le secteur agricole et agroalimentaire est un important moteur de l'économie canadienne, et le PTPGP aidera le Canada à atteindre l'objectif ambitieux de notre gouvernement de faire passer les exportations de produits agroalimentaires à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025.

« Le gouvernement du Canada est résolu à négocier des accords commerciaux qui profitent aux Canadiens et aident à faire croître la classe moyenne. Cet accord élargira notre accès aux marchés et permettra aux agriculteurs et aux transformateurs alimentaires canadiens de tirer parti de débouchés clés partout dans le monde.

« Nous avons hâte de discuter avec le secteur de ce que représente cet accord pour eux et de la façon dont nous pouvons continuer à travailler ensemble pour contribuer à la croissance économique du Canada. »

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

Suivez-nous sur Twitter : @CommerceCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le commerce international du Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada, Halifax

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 17:48 et diffusé par :