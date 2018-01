Stella-Jones présente des résultats préliminaires pour l'exercice 2017, compte tenu des changements apportés au taux d'impôt fédéral américain sur le revenu des sociétés







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 jan. 2018) - Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui des résultats préliminaires non audités pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ces résultats préliminaires sont fondés sur les informations dont disposait la Société à la date du présent communiqué et sont sujets à révision une fois que l'audit des états financiers annuels consolidés de Stella-Jones sera terminé. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2017 seront publiés le 14 mars 2018.

Stella-Jones présente cette mise à jour pour faire connaître l'impact sur ses résultats financiers des changements apportés récemment au taux d'impôt fédéral américain sur le revenu des sociétés. Le 22 décembre 2017, le gouvernement fédéral des États-Unis a adopté la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act (la « Loi »), qui aura une incidence favorable sur les filiales américaines de la Société, notamment la disposition qui ramène de 35,0 % à 21,0 %, le taux d'impôt fédéral maximum sur le revenu des sociétés à compter du 1er janvier 2018. La direction prévoit que le changement de taux d'imposition se traduira par la comptabilisation d'un avantage fiscal important non récurrent hors-caisse dans l'état des résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017, en conséquence de la réévaluation des passifs d'impôt différé, compris entre 28,0 et 30,0 millions de dollars. La direction évalue actuellement si d'autres impacts résultant de la Loi doivent être considérés.

De plus, pour le quatrième trimestre, la Société prévoit actuellement une augmentation des ventes comprise entre 376,0 et 379,0 millions de dollars, comparativement à 341,7 millions de dollars l'année dernière, tandis que le résultat avant impôts devrait être relativement stable d'un exercice à l'autre et s'établir entre 24,0 et 26,0 millions de dollars, comparativement à 23,9 millions de dollars il y a un an, et le résultat net devrait s'établir entre 50,0 et 52,0 millions de dollars (compte tenu de la réévaluation susmentionnée des passifs d'impôt différé), comparativement à 18,5 millions de dollars l'an passé. La diminution des marges découle principalement de la composition des ventes dans chaque catégorie de produits et de la baisse des prix dans certaines régions, tel qu'anticipé dans le rapport de gestion du troisième trimestre.

L'exercice 2017 marquera la dix-septième année consécutive de croissance des ventes et du résultat net pour Stella-Jones. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les ventes consolidées devraient afficher une progression d'un exercice à l'autre pour atteindre près de 1,89 milliard de dollars, comparativement à 1,84 milliard de dollars en 2016, tandis que le résultat avant impôts devrait se situer entre 187,0 et 189,0 millions de dollars, comparativement à 215,4 millions de dollars il y a un an, et le résultat net devrait s'établir entre 167,0 et 169,0 millions de dollars, comparativement à 153,9 millions de dollars l'an dernier.

Pour l'exercice 2018, les ventes totales et les marges opérationnelles devraient augmenter, dans l'hypothèse où les devises demeurent stables. Le taux d'imposition effectif global pour 2018 devrait s'établir à environ 26,0 %.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. De plus, Stella-Jones fabrique et distribue aux détaillants du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les pressions sur les prix exercées par des concurrents, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'il peut y avoir un écart entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les résultats préliminaires non audités de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2017. Le lecteur est toutefois prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas être appropriées pour d'autres fins.

