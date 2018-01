Microdrones et l'ASPRS tiendront une journée d'ateliers le 8 février prochain dans le cadre du congrès de l'ILMF et de la conférence ASPRS à Denver, au Colorado







ROME, N.Y., 23 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La journée d'ateliers organisée par l'ASPRS et Microdrones se tiendra le 8 février prochain, à l'hôtel Hyatt Regency Denver au Colorado Convention Center, situé au 650 15th St, Denver, CO 80202. Cet hôtel accueillera également le congrès de l'International LiDAR Mapping Forum (ILMF) et de l'American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). Des frais de 100 $ seront exigés pour chacun des ateliers. Ces frais sont admissibles à un remboursement par Microdrones, pour les participants qui se seront inscrits d'avance en ligne, à l'adresse suivante : http://lp.microdrones.com/asprs/.

La journée sera divisée en deux ateliers indépendants, l'un le matin et l'autre en après-midi, qui comporteront des discussions sur l'utilisation de la détection et de la télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) et des drones dans des applications commerciales en plus de mettre à l'avant-plan les fonctionnalités du système miLiDAR1000.

Les deux ateliers s'adressent aux professionnels du domaine géospatial, aux propriétaires d'entreprise et aux universitaires qui souhaitent en apprendre davantage sur les nouvelles avancées dans le domaine du LiDAR aérien et sur les fonctionnalités du système qu'ils pourraient mettre à profit dans le cadre de leurs activités.

L'atelier du matin, « Unmanned Airborne LiDAR for Precision Mapping » (Le LiDAR aéroporté sans pilote pour des représentations cartographiques de précision), sera présenté par l'ASPRS et se tiendra de 8 h à 12 h 15. Il portera sur les concepts sous-jacents à la technologie LiDAR d'un point de vue technique et commercial. La définition des termes clés du domaine, le géoréférencement et les cadres de référence pour la cartographie feront partie des principaux sujets abordés, et une revue complète des missions du LiDAR sera effectuée (planification, exécution, post-traitement, etc.).

L'atelier de l'après-midi, « Microdrones mdLiDAR1000 Workshop » (Atelier sur le mdLiDAR1000 de Microdrones), se tiendra de 13 h 15 à 17 h 15 et consistera en une immersion totale sur le produit, son équipement, son logiciel et son flux de travail. Mohammed Mostafa, Ph. D., et l'équipe mdSolutions présenteront leur tout nouveau système LiDAR aérien sans pilote, son application dans les domaines de l'arpentage, de la foresterie et de l'agriculture ainsi que son utilisation dans la détection des avalanches et la réalisation d'inspections.

Les places sont limitées. Réservez la vôtre dès maintenant : http://lp.microdrones.com/asprs/.

À propos de Microdrones

Fondée en Allemagne en 2005, Microdrones a mis au point le premier quadricoptère commercial au monde, et la société demeure en tête de l'industrie grâce à ses solutions en matière de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Par la combinaison de drones robustes et de capteurs de pointe, Microdrones propose aux entreprises des solutions technologiques clé en main qui facilitent le passage aux UAV dans les domaines de l'arpentage, de la cartographie, de la construction, de l'inspection aérienne, de l'agriculture de précision et de l'exploitation minière ainsi que leur utilisation dans bien d'autres applications commerciales. Issues d'une ingénierie allemande de qualité, les durées de vol prolongées, la résistance aux obstacles environnementaux et les technologies comme le géoréférencement direct font des solutions de Microdrones des choix exceptionnellement sécuritaires, efficaces et rentables pour les utilisateurs commerciaux.

Les solutions de Microdrones sont offertes sur des marchés de partout à travers le monde. Pour en apprendre davantage sur Microdrones, visitez le www.microdrones.com.

