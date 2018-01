DJI lance le Mavic Air pour une exploration sans limites des endroits où l'aventure vous porte







Le drone le plus portatif muni d'une caméra 4K fixée sur un cardan à 3 axes dispose des fonctionnalités SmartCapture et FlightAutonomy 2.0 ainsi que de systèmes sophistiqués d'assistance au pilote

NEW YORK, 23 janvier 2018 /CNW/ - DJI, le chef de file mondial en matière de drones civils et de technologie d'imagerie aérienne, lance aujourd'hui le Mavic Air, un drone ultraportatif et pliable muni d'une caméra qui offre une meilleure performance, des fonctionnalités plus intelligentes et de plus grandes possibilités créatives que tout autre drone grand public. Conçu pour les voyageurs et les passionnés de plein air, le Mavic Air a hérité des meilleures caractéristiques de la célèbre série Mavic de DJI, dont une caméra 4K offrant une qualité d'image supérieure, de nouveaux modes QuickShot et la fonctionnalité SmartCapture pour faciliter et rendre plus intelligente la prise de photos et de vidéos, sans oublier la fonctionnalité FlightAutonomy 2.0 et les systèmes sophistiqués d'assistance au pilote, qui assurent un vol plus sécuritaire et plus intelligent. Une merveille de conception et d'ingénierie, le Mavic Air permet une exploration sans limites des endroits où l'aventure vous porte.

« Lorsque DJI a dévoilé le Mavic Pro, la société a réinventé l'essence du drone grand public : à la fois puissant et portatif, accessible et sophistiqué », souligne Roger Luo, président de DJI. « Aujourd'hui, avec l'avènement du Mavic Air, nous avons porté ces attributs à un niveau jamais atteint pour créer le meilleur drone grand public que nous ayons produit jusqu'à maintenant. »

Conçu pour la portabilité et la puissance

Pesant à peine 430 grammes, le Mavic Air est le drone le plus portatif que DJI a créé à ce jour. Ses bras pliables et ses hélices s'appuient au ras de son châssis aérodynamique élancé, ce qui le rend si compact que sa taille, une fois l'appareil plié, est presque la même que celle d'un téléphone intelligent moderne.

Chaque aspect de la caméra du Mavic Air a été conçu pour assurer une performance maximale. Son cardan mécanique encastré à trois axes est fixé sur des amortisseurs pour réduire davantage la vibration, offrant ainsi une protection supérieure et des prises de vue plus stables. Une puissante caméra abritant un capteur CMOS de 1/2,3 po et l'équivalent d'une lentille F2,8 de 24 mm (sur un capteur plein cadre de 35 mm) capte des photos et des vidéos de haute qualité.

Le Mavic Air photographie des images stables et précises de 12 mégapixels en utilisant de nouveaux algorithmes HDR qui préservent davantage de détails lorsque l'éclairage est faible ou intense, vous permettant ainsi de prendre des photos aériennes époustouflantes de l'aube jusqu'au crépuscule. Il filme aussi des vidéos 4K fluides et stabilisées à 30 images par seconde, captant ainsi la plus grande qualité vidéo comparativement aux autres drones grand public de DJI, à un débit binaire maximal de 100 Mbits/s. Conserver toute l'action des scènes spectaculaires mouvementées est désormais possible grâce à sa capacité à filmer des vidéos au ralenti de 1080 p à 120 images par seconde.

Le Mavic Air est le tout premier drone de DJI à disposer d'une capacité de stockage interne de 8 Go, ce qui vous permet d'enregistrer vos photos et vos vidéos directement dans l'appareil pendant le vol. Il peut aussi accueillir une carte micro SD pour accroître l'espace de stockage. Le port USB-C nouvellement intégré facilite et accélère l'exportation du contenu filmé et photographié.

Laissez libre cours à votre créativité

Le système de caméra intelligente du Mavic Air offre de nouvelles possibilités à tous les usagers sans égard à leur expérience préalable en photographie et en pilotage de drone. Les passionnés de la photo qui souhaitent immortaliser les environs dans le détail peuvent se servir de la nouvelle fonction panorama Sphere pour croquer et assembler automatiquement 25 photos, créant ainsi une image panoramique claire et précise de 32 mégapixels en une minute. Le Mavic Air offre aussi de multiples modes panorama pour créer des images horizontales, verticales et à 180 degrés.

Les modes vidéo intelligents QuickShot rendent facile et amusante la création de vidéos professionnelles grâce à des itinéraires de vol prédéfinis qui conservent automatiquement le sujet dans le cadre. Servez-vous des modes Rocket, Dronie, Circle ou Helix, ou encore Asteroid et Boomerang, les nouveaux venus, pour créer facilement des vidéos qui exigeaient autrefois des compétences approfondies en pilotage et des logiciels sophistiqués de retouche d'images. Le mode Asteroid commence par une image sphérique qui effectue un zoom avant alors que l'appareil plonge vers le sujet au sol, tandis qu'en mode Boomerang, le drone vole autour du sujet selon un itinéraire de vol de forme ovale, la vidéo prenant fin à son point de départ.

Le mode de vol intelligent ActiveTrack du Mavic Air a été amélioré pour détecter automatiquement les sujets multiples. Il suit ces derniers et veille à ce qu'ils demeurent dans le cadre avec une plus grande précision, notamment au cours d'activités à déplacement rapide, comme la course à pied et le cyclisme.

Propulsé par la technologie d'apprentissage-machine, SmartCapture[1] est un mode de contrôle ultra-réactif qui permet de capter facilement des photos et des vidéos. Grâce à une portée maximale de 20 pieds (6 mètres), vous pouvez commander l'appareil par un mouvement de la main : décollage, poursuite, photographie, enregistrement, avancement, recul et atterrissage pour ainsi croquer l'instant présent de n'importe quel angle de vue sans recourir à la télécommande.

Des vols plus intelligents et plus sécuritaires

Grâce à des capacités informatiques plus puissantes et à des algorithmes optimisés, le Mavic Air peut voler plus intelligemment et plus sécuritairement parmi les obstacles et les milieux terrestres. La fonction FlightAutonomy 2.0 traite les données recueillies par sept caméras intégrées et par des capteurs infrarouges pour créer une carte en 3D du milieu, ce qui permet un vol stationnaire plus précis et une meilleure performance en vol. Les systèmes améliorés de vision par caméra double à l'avant et à l'arrière peuvent détecter les obstacles se trouvant jusqu'à 66 pieds (20 mètres) de distance. Pour naviguer plus facilement les environnements extérieurs complexes, le Mavic Air peut compter sur des systèmes sophistiqués d'assistance au pilote nouvellement conçus, lesquels aident ce dernier à éviter et à contourner automatiquement les obstacles, apportant un degré de confiance supplémentaire pendant le vol.

Mavic Air dispose d'une autonomie de vol maximale de 21 minutes. Il peut se déplacer de manière stable lorsque les vents soufflent, et ce, jusqu'à une vitesse maximale de 22 mi/h (36 km/h). Il peut aussi atteindre de hautes altitudes, son plafond étant à 16 404 pi (5 000 m) au-dessus du niveau de la mer[2]. La télécommande du Mavic Air est la première à être munie de leviers de commande amovibles pouvant être logés à l'intérieur du dispositif, augmentant ainsi sa portabilité. Ses antennes omnidirectionnelles positionnées dans le train d'atterrissage repliable contribuent à accroître la couverture du signal pour atteindre une portée maximale de 2,5 milles (4 km)[3] avec une transmission vidéo de 1080 p en temps réel lorsque l'appareil est piloté par télécommande. En mode Sport, le Mavic Air vole à des vitesses exaltantes pouvant atteindre 42 mi/h (68 km/h). Il est aussi compatible avec les lunettes DJI, permettant de vivre une expérience de vol immersive en vue subjective.

Prix et disponibilité

Le Mavic Air sera offert en trois couleurs : Onyx Black (noir onyx), Arctic White (blanc arctique) et Flame Red (rouge feu). Le prix américain de détail, qui comprend un drone, une batterie, une télécommande, un coffret de transport, deux paires de protecteurs d'hélices et quatre paires d'hélices, est de 1 079 $ CA. Le combo Mavic Air Fly More, lui, comprend un drone, trois batteries, une télécommande, un sac de transport, deux paires de protecteurs d'hélices, six paires d'hélices, un adaptateur batterie-chargeur portatif, et un concentrateur de chargement pour batteries. Son prix est de 1 349 $ CA.

À compter d'aujourd'hui, le Mavic Air sera offert en précommande à l'adresse store.dji.com, dans les quatre magasins phares DJI et chez les vendeurs autorisés. L'expédition des précommandes commencera le 28 janvier. Pour en savoir plus à propos des nouvelles caractéristiques et fonctionnalités du Mavic Air, veuillez consulter le www.dji.com/mavic-air.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh est offert dans les pays sélectionnés et procure la paix d'esprit aux propriétaires du Mavic Air. DJI Care Refresh couvre les dommages accidentels à l'appareil, au cardan ou à la caméra, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période maximale de 12 mois. Moyennant des coûts supplémentaires, la couverture peut assurer jusqu'à deux remplacements complets, neufs ou équivalents à neuf. DJI Care Refresh est offert à un prix de 89 $ US avant que le nouveau Mavic Air soit activé, ou dans un délai de 48 heures suivant l'activation. Pour obtenir plus d'information ou pour vérifier si le service est offert dans votre pays, veuillez consulter le https://www.dji.com/service/djicare-refresh.

Le lien suivant permet de télécharger des vidéos et des photos : http://bit.ly/2ETwVzh

À propos de DJI

DJI, le chef de file mondial de drones civils et de technologie d'imagerie aérienne, a été fondé et est dirigé par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et par des experts en technologie du contrôle de vol et de stabilisation de caméra. La société veut faire en sorte que le matériel et les plates-formes de photographie aérienne et de cinématographie soient plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser par les créateurs et les innovateurs du monde entier. Les activités mondiales de DJI enjambent les Amériques, l'Europe et l'Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont la faveur des clients dans plus de 100 pays, notamment dans la cinématographie, la construction, l'inspection, l'intervention d'urgence, l'agriculture, la conservation et d'autres industries.

Pour obtenir plus d'information, visitez :

Site Web : www.dji.com

Boutique en ligne : store.dji.com/

Facebook : www.facebook.com/DJI

Instagram : www.instagram.com/DJIGlobal

Twitter : www.twitter.com/DJIGlobal

LinkedIn : www.linkedin.com/company/dji

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : www.youtube.com/DJI

[1] Il est recommandé d'utiliser les protecteurs d'hélices du Mavic Air avec la fonction SmartCapture. [2] Plafond maximal en vol. L'altitude de vol maximale en milieu terrestre est limitée pour des raisons de sécurité. [3] Le drone doit être dégagé, dépourvu d'interférence et piloté par une télécommande homologuée par la FCC. Veuillez toujours respecter les lois et réglementations applicables lorsque vous faites voler l'appareil.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/632561/DJI_Le_Mavic_Air.jpg

SOURCE DJI

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 16:43 et diffusé par :