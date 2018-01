Le gouvernement du Canada annonce du soutien pour la réduction du VIH en Colombie-Britannique







VANCOUVER, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Le VIH/sida demeure un problème de santé persistant au Canada et dans le monde. Au Canada, on estime que 65 000 personnes vivent avec le VIH/sida, et qu'il y a environ 2 500 nouvelles infections à VIH chaque année. Le Canada a fait de grands progrès dans sa lutte contre le VIH/sida au cours des trente dernières années, mais il reste encore du travail à faire pour atteindre le but d'éradiquer le sida comme menace pour la santé publique mondiale d'ici 2030.

Au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, l'honorable Jody Wilson-Raybould, a annoncé aujourd'hui le versement de 1,3 million de dollars sur cinq ans au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et au Centre de collaboration pour la santé et l'éducation carcérales de l'Université de la Colombie-Britannique. Ensemble, ils créeront une approche pour prévenir l'infection à VIH, l'hépatite C et les infections transmissibles sexuellement et par le sang connexes chez les hommes détenus dans des établissements fédéraux en Colombie-Britannique. Plus précisément, le projet formera et soutiendra des pairs ambassadeurs de santé qui travailleront avec leurs confrères détenus dans des établissements fédéraux pour réduire les risques associés aux infections transmissibles sexuellement et par le sang. Les résultats et les outils du projet seront transmis au Service correctionnel du Canada.

Au moyen du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada investit plus de 132 millions de dollars sur cinq ans à l'appui du travail d'organismes pour contrer l'infection à VIH et les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang.

Citations

« Notre gouvernement est résolu à éradiquer le VIH et le sida comme menaces pour la santé publique mondiale. Les importants projets de soutien comme celui mis en place par le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et l'Université de la Colombie-Britannique traduisent notre intérêt renouvelé pour les interventions fondées sur des éléments probants qui appuient la prévention de nouvelles infections et qui réduisent la stigmatisation entourant le VIH/sida. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée

Ministre de la Santé

« Notre gouvernement est fier d'appuyer cet important travail, qui vise à réduire les risques pour la santé chez les hommes détenus dans des établissements fédéraux. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour appuyer les efforts de prévention, réduire la stigmatisation et la discrimination et accroître l'accès aux tests et aux traitements du VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang dans les collectivités de partout au pays. »

L'honorable Jody Wilson-Raybould

Ministre de la Justice et procureure générale du Canada

« Le Fonds d'initiatives communautaires aide des organismes à fournir du soutien à certaines de nos populations les plus vulnérables. Je crois fermement qu'en collaborant avec les gouvernements et les collectivités, nous pouvons éradiquer le VIH comme menace pour la santé publique et atteindre la cible mondiale d'éliminer le sida d'ici 2030. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

« Veiller à ce que les personnes qui sont incarcérées aient accès à des services de prévention des maladies est l'un des domaines de la santé publique qui pose le plus de problèmes. Il n'y a pas de meilleur exemple que la transmission du VIH, de l'hépatite C et d'autres infections sexuellement transmissibles en milieu carcéral. Le Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH/sida et d'hépatite C, qui soutient des organisations et des initiatives communautaires, est un excellent moyen de favoriser la prévention chez ce groupe de Canadiens. »

Dr Mark Tyndall

Directeur général, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

« Nous sommes très reconnaissants envers l'Agence de la santé publique du Canada qui appuie ce projet et qui reconnaît l'intérêt de travailler avec les hommes incarcérés afin de mettre au point et d'offrir des programmes d'éducation en matière de santé dans les établissements correctionnels. Notre but ultime est des prévenir le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmises sexuellement et par le sang chez ces personnes grâce à la sensibilisation. Il s'agit d'une excellente occasion de collaborer avec le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, le Service correctionnel du Canada, les pairs ambassadeurs de santé et les partenaires communautaires pour améliorer la santé personnelle et communautaire des personnes incarcérées. »



Dre Ruth Elwood Martin

Directrice, Centre de collaboration pour la santé et l'éducation carcérales de l'Université de la Colombie?Britannique

Faits en bref

Le Fonds d'initiatives communautaires met l'accent sur l'appui aux initiatives communautaires qui pourraient avoir le plus de répercussions en vue de ralentir la propagation du VIH et de l'hépatite C au Canada.

Parmi les groupes les plus touchés par l'infection à VIH et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, mentionnons les hommes gais et bisexuels, les Autochtones, les consommateurs de drogues injectables ainsi que les personnes qui vivent dans un établissement correctionnel ou qui en ont récemment été libérées. Les efforts du Fonds d'initiatives communautaires visent à réduire les nouvelles infections au sein de ces populations.

En octobre 2015, les États membres ont adopté la Stratégie de l'ONUSIDA 2016-2021, qui guide les activités internationales et établit diverses cibles intérimaires pour 2020. Ces cibles incluent les cibles de traitement mondiales 90-90-90, qui visent à ce que d'ici 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % des personnes ayant reçu un diagnostic d'infection à VIH reçoivent un traitement antirétroviral et 90 % des personnes qui vivent avec le VIH et reçoivent un traitement aient une charge virale supprimée.

Le Canada appuie aussi les stratégies mondiales de l'Organisation mondiale de la Santé concernant l'hépatite virale et les infections transmissibles sexuellement, de même que les cibles d'éradication d'ici 2030 qui s'y rattachent.

appuie aussi les stratégies mondiales de l'Organisation mondiale de la Santé concernant l'hépatite virale et les infections transmissibles sexuellement, de même que les cibles d'éradication d'ici 2030 qui s'y rattachent. Selon les données connues au Canada, on estime que 80 % des personnes vivant avec une infection à VIH ont reçu un diagnostic, que 76 % des personnes diagnostiquées reçoivent un traitement et que 89 % des personnes qui reçoivent un traitement ont une charge virale supprimée.

