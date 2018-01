Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Arif Virani se rendra à Whitehorse







M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme), tiendra une séance de mobilisation sur les langues autochtones et rencontrera des membres des communautés artistique, culturelle et ethnoculturelle de Whitehorse

WHITEHORSE, le 23 janv. 2018 /CNW/ - M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme), participera mercredi à une séance de mobilisation sur les langues autochtones et à des réunions avec des membres des communautés artistique, culturelle et ethnoculturelle.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité 1 - SÉANCE DE MOBILISATION SUR LES LANGUES AUTOCHTONES - fermée aux médias

DATE :

Le mercredi 24 janvier 2018

HEURE :

9 h 30 - fermée aux médias

LIEU :

Council of Yukon First Nations

Salle 1

2166 Second Avenue

Whitehorse (Yukon)

Activité 2 - TABLE RONDE AVEC LES COMMUNAUTÉS MULTICULTURELLES ET POINT DE PRESSE

DATE :

Le mercredi 24 janvier 2018

HEURE :

Table ronde : 11 h 15

Point de presse : 12 h 15

LIEU :

Centre culturel Kwanlin Dün

1171, rue Front

Whitehorse (Yukon)

Activité 3 - TABLE RONDE AVEC LES COMMUNAUTÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES - fermée aux médias

DATE :

Le mercredi 24 janvier 2018

HEURE :

13 h 30 Fermée aux médias

LIEU :

Centre des arts du Yukon

Galerie principale

300, promenade College

Whitehorse (Yukon)

