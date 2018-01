L'ACCV est préoccupée par les effets négatifs pour la construction d'automobiles découlant de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTGP)







TORONTO, le 23 janv. 2018 /CNW/ - L'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) demeure préoccupée par le fait que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP) annoncé aujourd'hui sera un désavantage pour les entreprises automobiles qui ont investi dans le maintien des emplois dans les secteurs manufacturiers au Canada tout en offrant un avantage concurrentiel à d'autres pays du PTP. L'ACCV demeure préoccupé par le fait que l'accès aux exportations d'automobiles de nos usines aux marchés du PTPGP n'a pas été substantiellement amélioré par l'accord.

« Le programme d'échanges commerciaux du Canada doit s'assurer que nos grands fabricants obtiennent un juste accès réciproque aux marchés de nos partenaires commerciaux avant d'ouvrir davantage le marché du Canada aux entreprises qui ne fabriquent pas au Canada ou qui n'emploient pas un nombre considérable de personnes au Canada », a déclaré Mark Nantais, président de l'ACCV. « Sinon, c'est une voie à sens unique nuisible pour les constructeurs automobiles qui investissent des milliards de dollars au Canada. Nous demandons avec instance au gouvernement d'apaiser ces préoccupations avant la signature de l'Accord, ou d'exclure l'automobile jusqu'à ce que les problèmes du secteur de l'automobile puissent être réglés ».

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui a représenté les principaux constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada pendant plus de 90 années. Son adhésion inclut Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada, Inc; Ford Motor Company du Canada, limitée et General Motors du Canada limité. Collectivement, ses membres représentent 60 % des véhicules produits au Canada, opèrent cinq usines d'assemblage de véhicule ainsi que des usines de moteurs et de composants, et ils comptent plus de 1 300 concessionnaires. 130 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicule au Canada. Les emplois directs et indirects liés à la construction de véhicules sont estimés à plus de 500 000 dans l'ensemble du Canada. Visitez le www.cvma.ca .

