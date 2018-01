Hisense remporte de prestigieux prix au CES 2018







La gamme de téléviseurs 2018 remporte de multiples récompenses pour son innovation et ses fonctionnalités

LAS VEGAS, NV, le 23 janv. 2018 /CNW/ - La gamme de téléviseurs 2018 de Hisense, un chef de file technologique mondial, a été primée à plusieurs reprises lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, au Nevada. Les produits Hisense ont été reconnus pour leur innovation technologique exceptionnelle comme en témoigne les prix remportés, notamment Best of CES, meilleur choix du CES et IMPACT. Les produits de Hisense démontrent également l'engagement continu de l'entreprise à offrir du luxe à prix abordable pour tous les consommateurs.

Le téléviseur laser intelligent 4K de Hisense a offert une très bonne performance au CES cette année. Le téléviseur laser a été récompensé par le prix IMPACT de Dealerscope, le prix du meilleur choix HD Guru et a été présélectionné pour le meilleur système de cinéma maison selon Engadget pour sa technologie laser de pointe et son intégration avec le système audio Harman Kardon. Le téléviseur laser sera offert au Canada au printemps 2018.

Dans la catégorie des téléviseurs à écran plat, le téléviseur intelligent à écran incurvé 4K ULEDtm série H10E de Hisense a été largement reconnu et a été désigné comme l'un des meilleurs choix de TWICE du CES et des prix Best of CES du AVS Forum pour sa large gamme de fonctionnalités et son prix accessible.

« Nous sommes très enthousiastes quant au succès que nous avons eu au CES 2018. C'est un immense honneur pour Hisense de recevoir des éloges de la part des titans de l'industrie de la technologie, a déclaré Meaghan Wilkinson, directrice du marketing chez Hisense Canada. Nous sommes ravis que des produits novateurs comme le téléviseur laser seront mis sur le marché au Canada dans un avenir rapproché. Nous sommes également impatients de dévoiler aux consommateurs canadiens notre gamme de produits exceptionnels. »

Pour plus d'information sur la gamme 2018 de Hisense, veuillez consulter le site www.hisense-canada.com/fr.

Prix TWICE Picks

Les prix TWICE décernés lors du CES reconnaissent les nouveaux produits exceptionnels exposés au CES 2018. Ces produits et technologies surpassent et mettent en évidence ce que le secteur de la technologie a de mieux à offrir pour améliorer notre vie, nous divertir et augmenter nos connaissances et notre productivité.

Système de cinéma maison Engadget

Les prix Best of CES d'Engadget sélectionnent les meilleurs produits à venir en 2018 dans 16 catégories différentes, y compris les prix Best of the Best et People's Choice. Les prix du meilleur cinéma maison comprennent une grande variété de produits, notamment des décodeurs, des lecteurs de diffusion en continu, des syntoniseurs, des systèmes audio et bien d'autres.

Les prix Dealerscope Impact

Les prix Dealerscope IMPACT visent à reconnaître les produits novateurs dans le secteur de l'électronique grand public, à stimuler les ventes dans la salle d'exposition et à attirer les consommateurs dans les magasins. Les finalistes et les gagnants de ces prix sont nommés par les lecteurs de Dealerscope.

Meilleur choix HD Guru

HD Guru présente son très convoité prix HD Guru Crystal à ses meilleurs choix lors du CES. Ce prix est décerné aux entreprises et aux fabricants qui font de grands progrès en présentant non seulement des images plus lumineuses et plus colorées, mais aussi des téléviseurs vraiment impressionnants.

AVS Forum Best of CES

Les rédacteurs du AVS Forum recherchent des produits qui offrent des performances et une valeur exceptionnelles, ainsi que des produits très chers qui offrent une fonctionnalité unique et significative.

À propos de Hisense USA Corporation et Hisense Company Ltd.

Hisense USA Corporation est une filiale de Hisense Company Ltd., une entreprise établie en 1969 dont le siège social se situe à Qingdao, en Chine. Hisense USA Corporation offre une gamme innovante de produits technologiques qui révolutionnent le secteur de l'électronique grand public, défient la concurrence et offrent aux clients une valeur significative. Fabriqué et distribué dans toute l'Amérique du Nord, le portefeuille de produits Hisense USA Corporation comprend des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des déshumidificateurs, des refroidisseurs de boissons et des congélateurs.

