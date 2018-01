Mise à jour - Six produits non autorisés saisis dans un magasin de Kitchener (Ont.) contiennent des médicaments non déclarés qui peuvent présenter de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les Canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Produits de santé non autorisés Produit et usage prévu Risques Entreprise Mesures prises Chao Jimengnan Usage prévu inconnu L'analyse révèle la présence de sildénafil non déclaré KW Imports & Wholesale 1031, rue Victoria Nord, Kitchener (Ontario) Produit retiré du commerce Fast Hard Gun Amélioration de la performance sexuelle L'analyse révèle la présence de sildénafil et de glibenclamide non déclarés KW Imports & Wholesale 1031, rue Victoria Nord, Kitchener (Ontario) Produit retiré du commerce Mieilijian Cordyceps Tablets 40% Amélioration de la performance sexuelle L'analyse révèle la présence de sildénafil non déclaré KW Imports & Wholesale 1031, rue Victoria Nord, Kitchener (Ontario) Produit retiré du commerce MiniLove Usage prévu inconnu L'analyse révèle la présence de tétracaïne non déclarée KW Imports & Wholesale 1031, rue Victoria Nord, Kitchener (Ontario) Produit retiré du commerce Produit provenant de l'étranger no 1 (étiquette en chinois) Usage prévu inconnu L'analyse révèle la présence de sildénafil non déclaré KW Imports & Wholesale 1031, rue Victoria Nord, Kitchener (Ontario) Produit retiré du commerce Produit provenant de l'étranger no 2 (étiquette en chinois) Amélioration de la performance sexuelle L'analyse révèle la présence de sildénafil non déclaré KW Imports & Wholesale 1031, rue Victoria Nord, Kitchener (Ontario) Produit retiré du commerce

Santé Canada tient une liste des produits de santé non autorisés qui peuvent poser de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

